Un preso "muy violento" de la cárcel de Valdemoro ataca a puñaladas a su compañero de celda: "Quería matarlo"

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha pedido más medios y poner fin a la masificación del módulo de presos conflictivos del centro penitenciario de Valdemoro (Madrid), tras denunciar que un interno "extremadamente violento" asestó varias puñaladas y golpes a su compañero de celda "con la intención de matarlo".

CSIF ha alertado a lo largo de los últimos meses de la masificación en los módulos conflictivos de Valdemoro, lo que se suma a "un abandono" de los funcionarios de prisiones. "Los internos cada vez son más violentos y desde la Dirección abogan por el buenismo", han advertido.

El presunto agresor se encontraba "muy alterado y agresivo", posiblemente por el consumo de sustancias tóxicas y medicación, según ha informado CSIF en un comunicado, donde explica el "terrible suceso", que tuvo lugar a mediados de esta semana en el Módulo 9 de la prisión.

Tras percatarse de lo ocurrido, el funcionario de servicio en el Módulo 9, junto al Jefe de Servicios y el resto de la plantilla, acudieron a la celda en cuestión, donde encontraron a la víctima tendida en el suelo, y lograron reducir y quitar el arma al presunto agresor.

El interno agredido, por su parte, tuvo que ser trasladado de urgencia a un hospital porque "una vez más" el centro penitenciario de Valdemoro estaba sin médico, según ha denunciado el sindicato.

Así las cosas, CSIF-Prisiones Valdemoro ha exigido mayor seguridad, medios, formación, recursos y mejores condiciones para los agentes de la autoridad con una equiparación salarial "justa".