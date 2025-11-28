Muere un hombre por un incendio que se desató de madrugada en su piso de Villaverde

Las claves nuevo Generado con IA Un hombre de mediana edad ha fallecido en un incendio registrado en la madrugada de este viernes en su vivienda de la calle del Afecto, en el distrito madrileño de Villaverde. El incendio, de pequeñas dimensiones, fue sofocado rápidamente por dos dotaciones de los Bomberos de Madrid. Durante las labores de extinción, los bomberos encontraron al hombre ya fallecido en una de las habitaciones del domicilio. Los servicios de Samur Protección Civil solo pudieron confirmar el fallecimiento, ya que no había posibilidad de reanimación.

