Las tiendas de Madrid donde se pueden comprar las balizas V-16 más baratas: son obligatorias a partir del 1 de enero

A partir del próximo 1 de enero del 2026, la DGT obligará a todos los conductores a llevar la baliza V16 y amenaza con multar con 80 euros a todo el que no la lleve. Por eso, muchos ciudadanos están buscando dónde comprar la luz de emergencia más barata antes de año nuevo. Pero, cuidado, porque los precios son distintos en función de la tienda: se pueden encontrar desde 29,99 euros, pero las hay que cuestan 39,99 euros.

Según la DGT, los vehículos que están obligados a llevar la luz de emergencia V-16 son turismos, furgonetas, autobuses, vehículos mixtos, camiones y conjuntos de vehículos no especiales. En el caso de las motocicletas, la DGT no obliga su uso, pero recomienda su compra por razones de seguridad.

La luz de emergencia V-16 deberá guardarse en la guantera o en cualquier lugar accesible dentro del vehículo. En caso de tener que utilizarla, se deberá encender y colocar en la parte más alta del vehículo para favorecer su visión. En caso de que no se pueda colocar en el techo del vehículo, como es el caso de los autobuses y camiones, se puede colocar en la puerta del conductor.

¿Qué modelo comprar?

En el mercado hay numerosos modelos de señales V-16, con precios variables según donde se adquieran. Además, la página web de la DGT dispone de un apartado para la luz de emergencia V-16 donde aparecen las señales y modelos certificados de acuerdo con la normativa.

Todas las balizas deben de estar certificadas por IDIADA o LCOE, que son los laboratorios técnicos autorizados que ratifican que los modelos cumplen con la normativa exigida para el uso y buen funcionamiento de esta.

Colocación de la Señal V-16 encima del vehículo

En cuanto a los establecimientos más asequibles donde se puede adquirir la señal V-16 se encuentran Alcampo, donde se puede comprar desde 29,98 euros, y Carrefour, desde 29,99 euros.

Otros establecimientos con precios similares son PCComponentes, desde 32,95, Norauto, desde 33,05 euros, Leroy Merlín, desde 33,10, Mediamarkt, desde 33,99 y Bauhaus, desde 35,99. En cuanto a las opciones con un precio más elevado están Feuvert, desde 39,95 y El Corte Inglés 39,99.

¿Cómo funciona?

Las señales V-16 están geolocalizadas por lo que, en caso de accidente o avería, la baliza emitirá la ubicación del vehículo a la plataforma DGT 3.0. de modo que los conductores que circulen por la zona de influencia del vehículo parado reciban esta información a través de sus navegadores, aplicaciones de movilidad o paneles de mensaje variable. Además, la V-16 funciona de manera totalmente autónoma gracias una tarjeta SIM integrada, sin necesidad de teléfono móvil ni aplicaciones externas.

Una vez se activa la luz de emergencia V-16, siguiendo con la norma acordada en el artículo 130.3 del Real Decreto 1428/2003 de 21 de noviembre, se recomienda que, en caso de accidente o avería, los ocupantes del vehículo deberían abandonarlo siempre y cuando exista un lugar seguro fuera de la zona de circulación. Si no fuera posible abandonar el vehículo por las condiciones de circulación, los ocupantes deberán permanecer en su interior, correspondiendo al conductor valorar si la posibilidad de abandonar o no el vehículo en condiciones de seguridad.