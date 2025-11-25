José Manuel, el director de arte al que no contratan por tener 59 años metido a conductor de Uber: "Se me juzga por mi edad"

José Manuel García, madrileño del barrio de Orcasitas, es licenciado en Bellas Artes y ha trabajado como diseñador y director creativo y de arte durante más de 25 años para agencias y en campañas para grandes empresas como Starbucks, El Corte Inglés, Coca Cola y Vodafone y, ahora, a pesar de su amplia experiencia desde hace un año, conduce un VTC.

La razón de haberse alejado del campo profesional que define como su "pasión" ha sido la falta de oportunidades laborales, que vienen marcadas por un número: el 59, es decir, su edad.

Por ello, hace unos días, José Manuel colgó un cartel en el interior de su VTC: "Director de Arte y Creativo Gráfico. Se ofrece. Campañas, branding, conceptualización, creatividad estratégica y diseño editorial y digital".

El cartel se acompaña de su número de teléfono y de un QR que lleva a su currículum. Al poco de colocarlo, la historia de José Manuel se hizo viral en redes sociales, donde mucha gente se preguntaba: ¿Cómo es que una persona con tanta experiencia no trabaja de lo suyo?

Este madrileño recibe a Madrid Total en una cafetería para hablar de su historia, su recorrido, su experiencia y también contar detalles sobre su perfil, como que, por ejemplo, tiene escrita una novela o que fue voluntario durante la tragedia del Prestige.

José Manuel, el director de arte al que no contratan por tener 59 años. Javier Carbajal

"He trabajado en editoriales y en las principales agencias de publicidad. He hecho casi de todo en el mundo del diseño gráfico y de la publicidad, que es un mundo muy competitivo y muy especial. En mi trabajo, cuando acometo una marca o una campaña, busco dos cosas: que tenga valor empleando la emoción como mensaje y la otra diferencial, ahí utilizo la creatividad", cuenta José Manuel a modo de presentación.

Relata que una campaña verdaderamente desafiante fue la que hizo para Coca-Cola: "Estuve un verano entero aprendiendo las 'guidelines', fue una gran experiencia y realmente exigente".

La última empresa para la que trabajó José Manuel decidió cambiar de estrategia y el equipo creativo fue despedido. Fue entonces cuando este madrileño tuvo que cambiar de rumbo y comenzó a trabajar para Uber

"Comencé a buscar proyectos serios, ya que soy una persona que se compromete. He llamado a muchas puertas y he mandado mi currículum a infinidad de sitios, pero la realidad es que el teléfono no suena", lamenta.

Cuenta que cuando se tiene "una edad", sobre todo "a partir de los 50", cuando se hace una entrevista de trabajo, "la apariencia" juega un papel importante: "Se prejuzga mucho y no te dan la oportunidad de hacer una prueba".

Pero José Manuel necesitaba trabajar. "Hay dos sectores en los que la edad no juega en tu contra y casi siempre hacen falta manos, la logística y el transporte de pasajeros".

"Estoy muy agradecido a la empresa que me ha contratado y he podido conocer gente inolvidable gracias a este trabajo. Pero lo cierto es que el mundo del que vengo es mi pasión y me encantaría poder volver a trabajar en ese sector", explica.

Por eso, este madrileño no se rinde a pesar de las dificultades: "En el mundo del diseño gráfico y de la publicidad hay que estar aprendiendo herramientas nuevas cada día y actualizándose con las tendencias. Yo eso lo he seguido haciendo a pesar de no estar trabajando ahora en el sector".

Voy en un Uber y su conductor ha puesto este cartel. Hace 6 meses se quedó sin trabajo. Es director de arte pero hasta que le salga algo conduce un Uber. Su CV es puro talento. Dice que con 50 años nadie le llama. Pero seguirá peleando. Si alguien le puede ayudar 🙏 pic.twitter.com/SYSBATWpqz — Rosa Correa (@rosacorrea_tv) November 18, 2025

"El dinero es importante, por eso se trabaja. Pero en mi caso también lo es el volverme a sentir realizado tras hacer un trabajo bien hecho en una agencia o después de un proyecto. Quiero volver a sentirme creativo y además es lo que se me da bien", detalla José Manuel.

Por eso, este madrileño lamenta que, en la actualidad, "la edad" sea un factor determinante a la hora de elegir un candidato y otro. "A lo largo de mi vida he trabajado de muchas cosas, pero sé que ser creativo es lo mío y voy a seguir persiguiendo mi objetivo", apostilla.

Al terminar su entrevista con EL ESPAÑOL, José Manuel se marcha para comenzar su jornada laboral. Despide a este periodista con una frase: "Nos vemos pronto, Jesús. Te contaría 1000 cosas, pero me faltan otras 1000 por hacer".