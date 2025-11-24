Simón, el último quiosquero de Conde de Casal, cierra por las obras de Metro: "Es inviable. Me voy a tener que 'mal jubilar'"

Las claves nuevo Generado con IA El quiosco El Trébol de la Suerte, último de Conde de Casal, cierra tras casi diez años debido a la caída de ventas provocada por las obras del Metro en la zona. Simón y su hijo Jonathan, propietarios del quiosco, no han podido mantener el negocio pese a solicitar ayudas a instituciones y políticos, ya que consideran que las soluciones y compensaciones llegaron demasiado tarde. Las obras de la Línea 11 y 6 de Metro y la construcción del intercambiador han convertido la zona en un 'barrio fantasma', afectando gravemente al comercio local y a la seguridad del barrio. El Gobierno regional propuso ayudas económicas y un posible cambio de ubicación, pero los afectados denuncian que estas medidas no cubren las pérdidas ni llegan a tiempo para evitar el cierre.

Es la última semana que los vecinos de Conde de Casal verán el quiosco de la calle Doctor Esquerdo, 171, en funcionamiento. "Estamos tratando de poner la mejor cara posible y que se note lo menos posible el gran problema que tenemos", cuentan apenados desde El Trébol de la Suerte.

Después de casi una década abriendo a diario para ofrecer el servicio público de vender prensa, el negocio de Simón y su hijo Jonathan no ha sobrevivido a las obras de la Línea 11 y 6 de Metro y la construcción de un intercambiador en Conde de Casal: "Es inviable. Lo que vendo no me alcanza para pagar facturas. No hay manera de aguantarlo".

Tras intentarlo todo —han contactado con las instituciones implicadas y hasta ha solicitado ayuda a la Casa Real o a políticos como Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, para encontrar desesperadamente algún tipo de apoyo para resistir—, la falta de soluciones y ayudas públicas les ha obligado a anunciar una fecha de cierre: este domingo 30 de noviembre será el último día en el que el quiosco venda periódicos a los vecinos del barrio. "Yo voy a tener que salir a buscar trabajo y mi padre se va a tener que 'mal jubilar'", lamenta Jonathan.

Desde que empezaron hace más de 2 años las obras, las calles principales de la zona se han vuelto intransitables por estar en proceso de reforma. La falta de transeúntes, vehículos y de paradas de transporte público, que se han trasladado lejos de las obras, han convertido la redonda de Conde de Casal en un 'barrio fantasma' en el que incluso los vecinos denuncian el aumento de la criminalidad al convertirse algunas de sus calles en callejones oscuros por las vallas de las obras.

Ha cerrado sus puertas El Obrador de Goya de Avenida del Mediterráneo y ahora le sigue el único quiosco de la zona. Después de enviar decenas de correos en los que, la mayoría de las autoridades, le derivan el caso a otra competencia; Simón y Jonathan han conseguido ser escuchados en el último mes, cuando ya el daño es irreparable, aseguran.

En el pleno del 11 de noviembre de la Junta Municipal del Distrito de Retiro, el PSOE presentó una propuesta avalada por Vox y Más Madrid en la que solicitaban al PP ayudas para los locales afectados por las obras y, en especial, para el quiosco. La petición fue rechazada.

A su vez, tras insistir hasta por LinkedIn, los quiosqueros consiguieron el pasado 14 de noviembre que les recibiera por primera vez el Director General de Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Miguel Núñez, para encontrar una posible solución.

Desde el Gobierno regional, el encargado principal de acometer las obras, a través del Consorcio Regional de Transportes Públicos Regulares, les propusieron que solicitaran la ayuda de 5.000 euros o empezar a plantear la posibilidad de cambiar el quiosco de ubicación.

Ahora, cuentan padre e hijo, es demasiado tarde. "No estamos dentro de la zona de afección de la ayuda, estamos fuera de plazo y ese dinero solo me sirve para pagar dos semanas de facturas; e iniciar los trámites para mover el quiosco me hubiese interesado hace 2 años, cuando empezaron las obras y pedimos ayuda para seguir adelante".

La visita más reciente, el pasado sábado, ha sido la del PP de la Junta Municipal del Distrito de Retiro, que le han pedido a los quiosqueros que manden un correo a la concejala del distrito para explicar su crítica situación. "Si nos hubiesen dado solución antes, pero faltando 7 días para que cierre...", lamentan desde el punto de venta de periódicos.

Simón y Jonathan se despiden del barrio con tristeza y con la sensación de que, una vez más, las instituciones que han mandado ejecutar las obras han abandonado a su suerte a los afectados, a los que les han "destrozado la vida".