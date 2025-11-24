Investigan como posible terrorismo yihadista la agresión a puñaladas de un joven a tres personas en Vallecas

Las claves nuevo Generado con IA La Audiencia Nacional investiga como posible terrorismo yihadista la agresión con arma blanca de un joven a tres personas en Vallecas. El atacante, de nacionalidad española y origen árabe, fue herido grave por disparos de la Policía tras intentar apuñalar a los agentes durante su detención. El individuo, en estado de gran agresividad y aparentemente bajo efectos de sustancias psicotrópicas, profirió frases en árabe al ser reducido. Se investiga si el agresor también estuvo implicado en un intento de apuñalamiento a viandantes cerca del domicilio donde ocurrieron los hechos.

Un hombre resultó herido grave el sábado por los disparos de dos policías que iban a reducirle y a los que trató de apuñalar cuando acudieron al domicilio en Vallecas en el que se encontraba, al ser alertados por el estado de agresividad en el que se encontraba, ha informado la Policía.

La Audiencia Nacional ha abierto una investigación declarada secreta por posible terrorismo yihadista tras la intervención de la Policía Nacional.

Los investigadores han indicado a EFE que no descartan una presunta vinculación yihadista del atacante, de nacionalidad española y origen árabe, y que profirió algunas frases en su idioma al ser detenido, al tiempo que se investiga si también fue el autor de un intento de apuñalamiento a unos viandantes en las inmediaciones, cerca del domicilio.



No obstante, las fuentes policiales consultadas matizan que se están investigando todas las circunstancias de lo ocurrido en el barrio capitalino, por lo que advierten que aún es pronto para sacar una conclusión sobre la motivación de estos hechos que sucedieron el pasado sábado sobre las 16.45 de la tarde, en la calle Peña de la Atalaya 69.

De hecho, cuando los agentes llegaron al domicilio, encontraron al hombre en un estado de gran agresividad y, aparentemente, bajo la influencia de sustancias psicotrópicas, por lo que también se baraja la posibilidad de que lo sucedido estuviera relacionado con esa circunstancia.

Para evitar ser reducido, el atacante trató de zafarse de los policías blandiendo un arma blanca, lo que llevó a los agentes a hacer uso de su arma táser, pero, al no ser suficiente y al estar siendo "acometidos gravemente", recurrieron entonces a sus otras armas y le dispararon, según han relatado las citadas fuentes.

El hombre, que profirió varias frases presuntamente en árabe cuyo contenido no han sabido precisar las fuentes, resultó herido y tuvo que ser trasladado con pronóstico grave al hospital Gregorio Marañón, donde permanecerá ingresado bajo custodia policial.



Previamente a estos hechos y en las inmediaciones del domicilio de Vallecas al que acudieron los agentes, hubo un intento de apuñalamiento a unos viandantes sin graves consecuencias y ahora se investiga también si este hecho está relacionado con el incidente posterior y si el hombre abatido en la vivienda fue el presunto autor.