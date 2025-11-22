Zaira, la vallecana que tras sufrir cáncer se dedica a investigarlo: "Nadie debería pasar este proceso solo"

Zaira, la joven de Vallecas que ha superado un cáncer en las instalaciones de Asociación Española Contra el Cáncer en Madrid Nieves Díaz

Las claves nuevo Generado con IA Zaira, una joven vallecana que superó un linfoma en estadio 4, ha decidido dedicar su vida a la investigación oncológica y a visibilizar las etapas por las que pasan los pacientes con cáncer. Su historia de superación y compromiso forma parte del documental 'Conectando vidas', impulsado por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) para concienciar sobre la importancia de la investigación. Zaira destaca la importancia de la investigación científica en la mejora de los tratamientos y la calidad de vida de los pacientes, así como la necesidad de apoyo emocional durante el proceso oncológico. Actualmente, la AECC gestiona 750 proyectos de investigación sobre cáncer, con una inversión de 143 millones de euros y 366 avances en el último año.

A Zaira le dijeron que tenía cáncer en abril de 2022, cuando apenas empezaba la universidad. Fue entonces cuando comenzó una lucha sin cuartel contra esta enfermedad que culminó en noviembre, cuando le dijeron que estaba curada. Con la batalla ganada, Zaira decidió regresar a los hospitales, pero no como paciente, sino como investigadora, dispuesta a ayudar a todos aquellos enfermos que están librando la misma batalla que ella ganó.

Una dura experiencia que cambió por completo la vida de esta joven vallecana que, ahora, con tan solo 22 años, tiene claro que quiere dedicar su vida a la investigación y a visibilizar las distintas etapas por las que pasa un paciente oncológico.

La experiencia de Zaira y su cambio de rumbo se pueden ver en el documental Conectando vidas, que la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y su Fundación Científica estrenaron en cines el pasado 12 de noviembre.

En el documental, Zaira y Marta Puyol, subdirectora general de la AECC y directora científica de la Fundación Científica, visitan los centros de trabajo de cuatro investigadores fundamentales de la Comunidad de Madrid.

El objetivo de la película es seguir concienciando a la población sobre la importancia de creer en la investigación y en la ciencia, y apoyarlas con un compromiso firme.

Zaira, la joven de Vallecas que ha superado un cáncer en las instalaciones de Asociación Española Contra el Cáncer en Madrid Nieves Díaz

Un compromiso que la propia Zaira corrobora en una entrevista con Madrid Total en la sede de la Asociación Española Contra el Cáncer de Madrid.

"Cuando me llamaron para hacer el documental dije que sí, con mucha ilusión. Cuando a mí me comunicaron que estaba curada de un linfoma en estadio 4 con metástasis en el pulmón, supe que quise ayudar a los demás y darles esperanza", relata Zaira.

Pero esta joven matiza: "Dar esperanza es muy importante, pero no vale de nada si no hay un tratamiento que el cuerpo reciba bien, de ahí la importancia de la investigación y del documental, que muestra estas dos realidades".

Zaira cuenta que el objetivo de cualquier paciente oncológico debe ser "curarse", pero todo ello debe ir unido a "tener una buena calidad de vida después del proceso" y para eso, una vez más, "la investigación es necesaria".

La apuesta de Ayuso por el Hospital Niño Jesús: un pabellón sólo para cáncer infantil y cirugía robótica Nieves Díaz

"Antes de saber que tenía cáncer, yo era una chica completamente centrada en los estudios, en sacar buenas notas y en cumplir mi deber de la mejor manera posible. Mi vida giraba en torno a estudiar. Pero sentada en el asiento de la quimioterapia, me di cuenta de que había cosas muchísimo más importantes en la vida que los estudios: ese viaje con la familia o esa tarde en el parque de atracciones con los amigos, etc. Crear recuerdos que nunca se olvidan", cuenta Zaira.

Esta joven vallecana detalla cómo una enfermedad tan dura le hizo cambiar de mentalidad: "Llegué a pensar que esa vida que tantas veces me había planteado podría no existir si no me curaba. Por supuesto, formarse y estudiar es fundamental, pero debemos encontrar un equilibrio entre eso y las cosas que nos hacen felices".

Esta es una de las lecciones más importantes que Zaira ha adquirido después de superar su enfermedad. "También creo que el momento vital en el que te comunican que tienes una enfermedad como esta es muy importante. Yo acababa de empezar Ingeniería de Telecomunicaciones y era realmente feliz, fue un momento importante en mi vida", explica.

"Llevaba tiempo sintiéndome mal, pero no sabía que era un cáncer. La vida cambia y para por completo, pero la actitud con la que te enfrentas a una enfermedad como esta es realmente importante. En mi caso, nunca dejé de estudiar la carrera, ya que era algo importante", apunta.

La apuesta de Ayuso por el Hospital Niño Jesús: un pabellón sólo para cáncer infantil y cirugía robótica Nieves Díaz

Para Zaira, otra de las claves en la lucha contra el cáncer es que los pacientes "no se sientan solos": "Yo estaba sola en las sesiones de quimio y eso fue sin duda lo más difícil, también a nivel psicológico. Cuando el cuerpo se ha recuperado un poco de una sesión, hay que volver a otra, por lo que hay que volver a empezar el proceso".

"Nadie debería pasar por eso solo. Te sientes muy vulnerable. En un proceso como este se viven momentos de mucha incertidumbre, como los momentos de espera de los resultados. A mí la noticia de que tenía cáncer me la dio mi madre, que habló con los médicos, pero yo sospechaba algo porque me notaba muy rara. Me quedé en shock, pero también me dije a mí misma que había que ir viviendo día a día", explica esta joven,

Zaira cuenta que el cáncer y el proceso de curarse fueron determinantes para que se decidiera a estudiar ingeniería biomédica: "Siempre había hecho lo que los demás me pedían, así que cambiar de rumbo y dedicar mis esfuerzos a algo que me había marcado fue una decisión completamente mía".

Para ella, este nuevo rumbo es "clave" y quiere que también beneficie a futuros pacientes oncológicos: "Curar un cáncer es lo principal para un paciente. Pero hay mucho más detrás del proceso y yo quiero darle visibilidad".

La apuesta de Ayuso por el Hospital Niño Jesús: un pabellón sólo para cáncer infantil y cirugía robótica Nieves Díaz

"Sin tratamientos no hay vida. Y hace falta investigación para garantizarla. Hay vida después de muchos cánceres, pero no siempre es así. Hay muchos tipos de cáncer y no puede ser que una persona no tenga posibilidades solo porque no se ha estudiado su caso", explica.

Por eso, Zaira, concluye su entrevista con EL ESPAÑOL dando un mensaje a todas las personas a las que les han diagnosticado un cáncer: "Que tengan esperanza, que no dejen de hacer su vida, que se pongan en contacto con gente que haya estado en la misma situación y, que cuando se curen, ayuden a las personas a la que les han diagnosticado un cáncer para ayudarles".

En la Asociación Española Contra el Cáncer tienen en la actualidad 750 proyectos en desarrollo con una inversión de 143 millones de euros para la lucha contra el cáncer.

En el último año, se han producido 366 avances, lo que supone uno al día.