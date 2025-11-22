Sonsoles Ónega habla de los '20 iconos de Madrid': "Es imposible comprar un piso. Está muy difícil vivir aquí"

Sonsoles Ónega con las ilustraciones del nuevo libro que amadrina, 'Los 20 iconos de Madrid', al fondo. Alejandro Ernesto El Español

Con una diadema en el pelo para retirarse su característico flequillo, Sonsoles Ónega pasa desapercibida cuando pasea por las calles del centro de la capital. A la famosa periodista y escritora le gusta disfrutar de su ciudad y, a pesar de su fama, no pierde la costumbre de recorrerse la Gran Vía como una madrileña más.

Aunque, precisamente, su relación con la principal arteria de Madrid es de amor-odio: la presentadora le dedica el inicio de una de sus novelas, pero a la vez cree que la calle ha perdido su esencia.

Así lo deja claro en el nuevo libro, Los 20 iconos de Madrid, en cuyo prólogo analiza "que se fue ofreciendo por manzanas para vender ropa barata en vez de entradas de cine. No lo digo con nostalgia, sino con precisión periodística. Pero quizá en eso consista la modernidad y nadie sabe más que eso que Madrid".

Durante la presentación celebrada esta semana, todo el mundo quiere su firma en el libro que ha amadrinado junto a Juan Gómez-Jurado. Los 20 iconos de Madrid, escrito por Manu García del Moral, versa sobre los siguientes símbolos de la capital: Parque del Retiro, Puerta del Sol, Plaza Mayor, Puerta de Alcalá, Palacio y Teatro Real y sus alrededores, Fuente de Cibeles, Plaza de España, los museos del Prado, Reina Sofía y Thyssen-Bornemisza, el Santiago Bernabéu y Riyadh Metropolitano, el bocadillo de calamares, la caña de Mahou, los mercados gastronómicos, los teatros, musicales y espectáculos, la experiencia del atardecer desde el Templo de Debod, los domingos de Rastro, las compras por Gran Vía, el cocido madrileño y los churros con chocolate. El libro ya está disponible en librerías a 26,50 euros.

PREGUNTA: ¿Por qué accedió a ser madrina de este libro?

RESPUESTA: Porque me pareció una iniciativa muy interesante. Juan Gómez-Jurado es compañero de universidad y me hizo mucha ilusión colaborar con él por primera vez. Además, el proyecto merecía la pena.

P: De los 20 iconos de Madrid que presenta el libro, ¿con cuál se identifica más como madrileña y con cuál menos?

R: La Gran Vía es un icono de Madrid que siempre me ha acompañado. Por ejemplo, en mi novela Mil besos prohibidos el primer encuentro inesperado de los protagonistas ocurre en la Gran Vía. Es cierto que ha perdido parte de su esencia con el cierre de teatros y la mercantilización. Me da mucha pena. Lo cual no significa que no me guste pasearla y recorrerla desde Plaza de España hasta Cibeles; porque tiene algo muy especial, con mucha historia, su 'trastienda': Ballesta, Desengaño... todas esas calles son maravillosas.

P: ¿De qué manera la fama le ha cambiado la forma en la que se relacionaba con la ciudad? Por ejemplo, ahora no podrá pasear por Gran Vía como una anónima.

R: Sí y no, porque yo me quito el flequillo y no me reconoce nadie. Suelo pasar desapercibida. La gente suele ser cariñosa y amable, con lo cual, no dejo de hacer nada. Me corro menos juergas, ya no voy a El Amante, en la calle Santiago, donde me he perdido noches de 'mejor olvidar'; pero no lo hago por falta de tiempo, no por otra cosa.

Madrid a través de los ojos de Sonsoles

P: ¿Cómo fue su infancia en Madrid y qué lugares recuerda con especial cariño?

R: Nací y me crié en Madrid, aunque mis padres se fueron a vivir a las afueras de Madrid, a un pueblo que se llama Pozuelo de Alarcón, donde hace 45 años, era un extrarradio puro y duro donde, realmente, se iba la gente que no se podía comprar una casa en Madrid. A mi abuela, que es de Puerta de Toledo, le costó un disgusto enorme porque decía que su hija se iba a los arrabales madrileños.

Emocionalmente, a mi padre le acercaba a Galicia, ya que Pozuelo está en la A6, camino de Lugo. Ahora Pozuelo se ha convertido en uno de los municipios más caros y ricos de la Comunidad de Madrid.

P: ¿Podría compartir algún recuerdo especial de su vida ligado a una tradición madrileña?

R: Recuerdo ir a las Ferias del Libro de pequeña con mis padres, mucho antes de firmar libros como autora. Y el Café Gijón —que lo han vendido, pero me han prometido sus dueños que van a mantener la esencia— era un sitio donde fichaba con la familia. También había una cafetería debajo de la SER, Manila, en Gran Vía 32, donde solíamos ir a buscar a mi padre. Solíamos frecuentar los lugares cercanos a las emisoras de radio.

P: ¿En qué momentos le ahoga Madrid y necesita salir de esta gran ciudad?

R: Sigo viviendo a las afueras de Madrid, con lo cual tengo un desahogo diario. Pero me superan de Madrid los atascos, las obras interminables... Estamos en un momento en el que resulta odioso entrar en la capital.

P: ¿Cree que se está volviendo cada más complicado vivir en Madrid por los problemas de vivienda, la inflación...?

R: Sin duda. Es imposible comprar un piso en Madrid por miles de motivos que estamos todo el día analizando en mi programa. Está muy difícil.

Su profesión como periodista y escritora

P: ¿Cree que se hubiera dedicado igualmente al periodismo si su padre y hermana mayor no lo fueran?

R: No lo sé, eso entra en el territorio de la especulación. Igual hubiera sido veterinaria porque me gustan los animales o tal vez escritora desde el principio, porque esa pulsión de creadora la he tenido desde muy pequeña; no sé cómo hubiera comido.

P: ¿Qué opina acerca de que el periodismo esté centralizado en Madrid?

R: Niego la mayor. Cada vez hay más periódicos digitales y prensa regional en distintas comunidades autónomas. En mi programa consumimos muchos medios regionales y entro en las cabeceras regionales porque están llenas de historias maravillosas. Aunque la actividad política, económica y cultural se concentra en Madrid, no creo que el periodismo en sí lo esté tanto. Otra cosa es que si en Madrid está mal pagado, fuera ya es un drama; pero eso es otro tema.

P: ¿En qué nuevos proyectos está trabajando? ¿Alguno está relacionado con su ciudad?

R: Sí, el 25 de febrero publico mi nueva novela que transcurre en el Madrid de finales del siglo XIX, aunque el detonante está en Comillas, Cantabria. He trabajado tres años en este proyecto y estamos preparando el lanzamiento para febrero.

P: La vemos prácticamente a todas horas en televisión, en todos los eventos de gran relevancia... y si no, escribiendo. ¿Consigue tener tiempo libre?

R: ¿Para qué queremos tiempo libre? (Risas) Sí lo tengo, lo que pasa es que llevo la vida muy 'escaletada', pero no creo que trabaje más que el resto. Trabajo ocho horas en televisión y dedico las mañanas a escribir, que para mí no es trabajar. De hecho, si no lo hago estoy de mala leche, como si no salgo a pasear a mis perros y hago algo de cardio, para mí es vital.

Sus lugares favoritos de Madrid

P: ¿Cómo suele disfrutar de su tiempo libre en Madrid?

R: Me gusta pasear, visitar museos y organizar algún plan de fin de semana como comer cocido en un buen restaurante. Como mi vida transcurre en una M-40 entre Pozuelo y San Sebastián, los días que bajo a Madrid, es como si estuviera descubriendo Nueva York, lo disfruto mucho. Y de noche es delicioso. Me organizo planes para bajar a Madrid.

P: ¿Cuáles son sus lugares 'gastro' favoritos en Madrid?

R: Mi restaurante favorito es La Tasquita, en la calle Ballesta. Cafetería favorita, Café Gijón, espero que abran pronto. Mis obradores favoritos La Oriental y Estela Hojaldre, por la zona del Congreso.

P: ¿Alguna tienda en la que suela comprar?

R: Me encanta comprar por la calle Argensola, Barquillo...

P: ¿Y algún pueblo de la Comunidad de Madrid que suela visitar?

R: Manzanares el Real.