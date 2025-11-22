Álvaro Casares, cómico vallecano, sobre lo que se cobra en Youtube: "Más o menos ganas al mes unos 2.000 o 3.000 €"

Las claves nuevo Generado con IA Álvaro Casares, humorista e influencer vallecano, ha detallado públicamente cuánto se puede ganar subiendo vídeos a plataformas como TikTok, Instagram y YouTube. Según Casares, en YouTube se obtiene aproximadamente un euro por cada 25.000 visualizaciones en formato shorts y un euro por cada 600 en vídeos normales, sumando unos 2.000 a 3.000 euros mensuales si se alcanzan grandes cifras de visualizaciones. El grueso de los ingresos de los influencers proviene de colaboraciones con marcas y contenido patrocinado, más que de los pagos directos de las plataformas. Casares subraya que para triunfar como influencer es necesario un trabajo constante, autenticidad y una audiencia comprometida, más allá del simple número de seguidores.

¿Cuánto puede ganar un influencer a través de sus redes sociales? Esta pregunta que tanto interés despierta la responde un famoso madrileño a través de su canal de TikTok.

El vallecano Álvaro Casares es un conocido humorista que ha llegado a presentar sus monólogos en la Gran Vía de Madrid; además, es creador de contenido digital, con más de un millón de seguidores en TikTok y 764 mil en Instagram.

Conocido por sus vídeos de comedia costumbrista sobre la vida cotidiana, publicados principalmente en Instagram y TikTok, comenzó su carrera profesional como trabajador social antes de dedicarse al humor.

¿Cuánto dinero ganan?

La pregunta sobre los ingresos de los influencers no deja de crecer, y la respuesta varía según la plataforma y el tipo de contenido publicado.

Ahora, sin pelos en la lengua, Casares desvela cantidades exactas sobre los beneficios que obtiene a través de los vídeos que sube a TikTok, Instagram y YouTube.

"¿Cuánto paga YouTube por vídeo?", plantea ante sus seguidores. En su vídeo, que ha tenido más de 25 millones de visualizaciones en TikTok, el influencer respondía a esta pregunta mostrando una estadística de un ingreso de 465,55 euros a lo largo de tres meses y medio sobre uno de sus vídeos más virales, Cosas que nadie te cuenta de Egipto, que tiene en YouTube con más de 12 millones de visualizaciones.

"YouTube paga menos en el formato shorts que en el normal. Más o menos te sale a un euro por cada 25 mil reproducciones", puntualiza Álvaro Casares. Aun así, muestra las estadísticas de su canal, cuyos ingresos totales estimados son de 1.100 euros.

"Si consigues que tu perfil tenga una media diaria de un millón y medio de visualizaciones en formato shorts, más o menos obtendrás al mes unos 2.000 o 3.000 euros", concluye. En cambio, por vídeos normales, YouTube paga un estimado de un euro por cada 600 reproducciones.

Pero el influencer confiesa que con las redes sociales con las que más gana es con TikTok e Instagram. "Hay que tener en cuenta que no pagan directamente, sino siempre a través de colaboraciones con marcas".

Las grandes cifras llegan mediante acuerdos publicitarios y contenido patrocinado. Casares subraya que la mayoría de sus ingresos provienen de este tipo de colaboraciones, donde se paga por visibilidad, engagement y alcance.

Claves para volverse viral

El caso de Álvaro Casares demuestra que el éxito en redes sociales es un trabajo constante que requiere creatividad, autenticidad y una conexión genuina con la audiencia.

Los expertos señalan que la calidad del engagement es igual o más importante que el número de seguidores: las marcas buscan comunidades comprometidas, genuinas y fieles, capaces de transformar un simple post en ventas concretas.​

En resumen, la transparencia de Casares abre una ventana real al mundo de los influencers: las cifras pueden sorprender o decepcionar, pero lo cierto es que, para llegar a vivir de las redes, hace falta mucho más que seguidores.