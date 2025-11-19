La Fundación AVA impulsará un centro pionero para familias con niños con enfermedades neurológicas graves en Madrid

La Casa AVA será la primera instalación en España que atienda de forma integral las necesidades específicas de los niños con trastornos neurológicos graves y sus familias.

Las claves nuevo Generado con IA La Fundación AVA impulsará en Las Rozas (Madrid) la Casa AVA, el primer centro en España para atender integralmente a niños con enfermedades neurológicas graves y sus familias. El proyecto cuenta con el apoyo de la Fundación Nemesio Diez y la Fundación Juan Entrecanales de Azcárate, y busca sumar más colaboraciones. La Casa AVA ofrecerá 40 plazas para pernocta, residencia para 16 personas y centro de día para 50 personas, además de actividades específicas para padres y zonas verdes adaptadas. Se estima que más de 200 personas se beneficiarán semanalmente de las instalaciones, que cubrirán una necesidad urgente no atendida en los centros ordinarios de la Comunidad de Madrid.

La Fundación AVA ha anunciado que, a principios de 2026, se iniciarán las obras de su proyecto “Casa AVA”, con el que se pretende impulsar el primer centro de España que atienda de forma integral las necesidades específicas de los niños con trastornos neurológicos graves y sus familias. Esta iniciativa cuenta actualmente con el apoyo estratégico de la Fundación Nemesio Diez y la colaboración de la Fundación Juan Entrecanales de Azcárate y pretende seguir sumando adhesiones.

"La Fundación Nemesio Diez apoya la construcción de la Casa AVA porque reconoce en la Fundación AVA un compromiso profundo con las personas con discapacidad que enfrentan mayores barreras para su inclusión. Con valentía e innovación, la Fundación AVA impulsa un proyecto que ofrece respiro a las familias y promueve la autonomía y el desarrollo personal de sus usuarios, generando oportunidades reales para que cada persona viva con dignidad, participación y sentido de comunidad. Este enfoque está plenamente alineado con la misión y las prioridades de apoyo de nuestra Fundación, en la que siempre buscamos impulsar iniciativas transformadoras y sostenibles que mejoren los sistemas de apoyo y cuidado de las personas con discapacidad", explica el director general de la Fundación Nemesio Diez, Joaquín Vázquez.

Por su parte, Cristina San Salvador, directora de la Fundación Juan Entrecanales de Azcárate, explica su ilusión “con la idea de ver la Casa AVA hecha realidad. Será un centro pionero de ocio y respiro familiar en España con un gran impacto en las vidas de estos chicos y chicas y sus familias. Particularmente nos gusta la idea de poder ayudar en este punto de inversión inicial, puntual pero difícil de conseguir muchas veces, e incluso de ayudar a otros a animarse a hacerlo. Desde la fundación intentamos ser catalíticos en la medida de nuestras posibilidades”, señala.

La Casa AVA se levantará en Las Rozas (Madrid) —sobre una superficie de 5.000 metros cuadrados, con 2.980 metros cuadrados construidos y mucho espacio exterior con zonas verdes e instalaciones deportivas adaptadas— y está concebida como una instalación de carácter pionero en nuestro país.

Contará con un centro de ocio y respiro familiar con 40 plazas para pernocta, una residencia para 16 personas y un centro de día para 50 personas con recursos especializados de atención. Además, ofrecerá diversas actividades para padres (fisioterapia, mindfulness) mientras los menores disfrutan de actividades de ocio. En total, se espera que más de 200 personas se beneficien de forma directa de sus instalaciones cada semana.

Está previsto que las obras para dar forma a este proyecto comiencen en los primeros meses de 2026 con la previsión de que el centro pueda abrir sus puertas en el último trimestre de 2027.

“Estamos muy satisfechos con los pasos que estamos dando para hacer realidad la Casa AVA. Será un centro pionero de ocio y respiro familiar en España que no sólo se convertirá en un hogar para los menores con trastornos neurológicos graves, sino que también permitirá ‘cuidar al cuidador’. Sabemos que aún queda trabajo por delante, pero la implicación y el apoyo que estamos recibiendo nos animan a seguir avanzando en el proyecto”, señala Álvaro Villanueva, presidente de la Fundación AVA y padre de un adolescente con gran discapacidad.

En este sentido, las familias con hijos con discapacidad intelectual muestran más tasas de estrés parental que cuando no existe discapacidad en el seno familiar o están presentes otras discapacidades, según el estudio “Impacto psicosocial en las familias con un hijo con enfermedad neurológica y discapacidad intelectual”, de la Universidad Pontificia Comillas.

Una necesidad no resuelta

La Casa AVA, cuyo proyecto arquitectónico ha sido realizado por Serta y Baselga, quiere dar respuesta a una necesidad urgente y aún no cubierta en los centros ordinarios, como es la atención integral a las necesidades específicas de los niños con trastornos neurológicos, enfermedades raras y gran discapacidad, y sus familias. Sólo en la Comunidad de Madrid, se estima que existen cerca de 3.000 niños con trastornos neurológicos graves y, en el 90% de los casos, estos presentan más de una alteración del neurodesarrollo.

Con el impulso a este proyecto, la Fundación AVA avanza en la construcción de un centro multifuncional que se convertirá en referencia nacional, consolidando la colaboración entre entidades comprometidas con la mejora de la calidad de vida de los niños con gran discapacidad y sus familias.

Sobre la Fundación AVA

La Fundación AVA es una organización sin ánimo de lucro creada para apoyar a niños con trastornos neurológicos y a sus familias acreditada por la Fundación Lealtad, que reconoce a entidades que destacan por su transparencia y buenas prácticas de gestión. Entre sus objetivos, se sitúa alcanzar una mayor concienciación sobre este tipo de patologías y la creación de su propio Casa en la Comunidad de Madrid para seguir ofreciendo las actividades que la Fundación ofrece en la actualidad y para crear un hogar para las personas con graves trastornos neurológicos.