Desalojado al completo el cuartel de la Guardia Civil de Torrelaguna por el "avance de grietas" que lo ponen en riesgo

La Guardia Civil ha ordenado el desalojo completo de las viviendas del acuartelamiento del Puesto de Torrelaguna tras detectar un avance significativo de grietas en el edificio y la existencia de cuevas en el subsuelo que impiden garantizar la seguridad, según ha informado este miércoles la Benemérita a través de una nota de prensa.

Durante la jornada de este martes, responsables de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid se reunieron con los ocho guardias civiles y sus familias residentes en el acuartelamiento de Torrelaguna para informarles de la necesidad del desalojo completo de todo el acuartelamiento.

El informe técnico emitido por el Servicio de Acuartelamiento de la Guardia Civil señala que el avance de las grietas es significativo, por lo que se propuso el desalojo al no poder garantizar la seguridad del inmueble.

Al parecer, el edificio se encuentra sobre unas cuevas existentes en el subsuelo. Las dependencias oficiales se desalojaron a finales de 2024 y actualmente se encuentran ubicadas en dependencias municipales del ayuntamiento de la localidad en la calle Doctor Manuel Hidalgo Huerta, número 4.

Según informan fuentes de la Benemérita, por parte de la Guardia Civil se llevarán a cabo aquellas actuaciones que permitan dar una solución de vivienda a los guardias civiles afectados y a sus familias.

En una entrevista con Madrid Total, Víctor Gutiérrez, el alcalde de Torrelaguna, informó de que estaba "a la espera" de reunirse con el delegado del Gobierno en Madrid para tratar este tema.

Ahora, tras el desalojo completo de las viviendas del acuartelamiento, informa a este periódico de que aún está esperando a que se produzca esa reunión para ver qué opciones hay para dar solución a los agentes y a sus familias.

En la citada entrevista con este periódico, el alcalde de Torrelaguna recordó que el puesto de la localidad "da un gran servicio a ocho municipios".