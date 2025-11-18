Aparecen carteles en Alcalá incitando a "apalear policías" tras la agresión a dos agentes que estaban fuera de servicio

Uno de los carteles de Alcalá de Henares. E.E.

El sindicato policial Jupol denuncia a través de sus redes sociales la aparición de una serie de carteles en Alcalá de Henares en los que se incita a "apalear policías". En ellos se define como "héroes" al grupo de individuos que pegó una paliza a dos agentes el pasado 8 de noviembre en la calle Mayor de la ciudad Complutense.

Según informan fuentes del citado sindicato, agentes de la comisaría de Alcalá han hecho durante la tarde de este martes una inspección por la ciudad, pero no han encontrado estos carteles, cuyas fotos han aparecido por las redes sociales.

Estas fuentes apuntan a que es posible que se haya hecho la foto para subirla a las redes sociales para luego despegar el cartel.

En los carteles se puede leer la frase "juntemos fuerzas contra los polis corruptos, en honor a los héroes que hicieron justicia en la calle Mayor de Alcalá".

El mensaje finaliza con un "basta ya" en letras mayúsculas y la frase "temporada cenas de Navidad". En la parte de abajo, se leen las siglas ACAB, un acrónimo en inglés que significa All Cops Are Bastards o todos los policías son bastardos.

Estos carteles llegan a las redes sociales pocos días después de que dos agentes terminaran en estado grave y con varias lesiones tras recibir el sábado 8 de noviembre una paliza al grito de "ahora no estáis de servicio, putas ratas".

La Policía Nacional confirmó la detención de los dos presuntos autores del ataque que causaron graves heridas a los dos agentes.

El sindicato policial UFP explicó que la agresión tuvo lugar después de una cena de un grupo de agentes integrados en los Grupos Operativos de Respuesta.

Al finalizar, de vuelta a sus casas, dos de ellos fueron reconocidos por un grupo de individuos de una barriada, 'El Lianchi', aseguró la UFP en referencia al barrio de Puerta de Madrid.

Uno de los agredidos, a tenor de lo expuesto por la UFP, ha perdido tres piezas dentales, perdió la visión en un ojo de manera temporal y sufrió una rotura de mandíbula.

El otro policía terminó con una clavícula rota. Este mismo martes, desde el sindicato UFP han informado de que los dos agentes se encuentran en sus casas, donde se recuperan de sus lesiones y serán propuestos para recibir una medalla.