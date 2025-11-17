Llega un frente polar imprevisto a Madrid de 7 días con mínimas por debajo de 0 grados: "Viene una masa de aire muy fría"

La situación climatológica en Madrid no da tregua. Tras el paso de la borrasca Claudia que ha dejado lluvias torrenciales por la mayor parte del territorio nacional, llega ahora otro frente que va a provocar estragos tanto en la capital como en toda España. Esta vez no serán precipitaciones, sino que las complicaciones llegarán en forma de frío polar inesperado.

Y es que se acerca a la península otro frente helador que va a hacer que muchos se lo piensen dos veces antes de salir de casa. A partir de este martes arranca una semana en la que el frío va a ser el claro protagonista, con un descenso acusado de los termómetros, especialmente de las mínimas. Todos los expertos alertan de que será necesario tomar precauciones.

Especialmente en zonas como la Comunidad de Madrid, donde algunos municipios van a ver cómo los mercurios se acercan peligrosamente a la barrera de los 0 grados hasta incluso traspasarla. De hecho, expertos como la Agencia Estatal de Meteorología advierten de que este fin de semana "llegan las heladas", así que tendremos que acostumbrarnos a ver todo blanco tras el amanecer.

Una estampa puramente invernal que nos recuerda el inexorable paso del tiempo y es que ya solo queda poco más de un mes para que aterrice la estación más fría del año. Y estas pequeñas dosis nos van obligando a prepararnos a marchas forzadas para lo que se aproxima. Por lo pronto, un descenso térmico sin precedentes en lo que va de temporada tras el adiós al verano.

El motivo de este repentino cambio de tiempo es la llegada de una masa de aire fría desde latitudes altas que afectará de manera progresiva a la Comunidad de Madrid. Solo este lunes habrá algo de tregua con temperaturas de unos 7 grados que descenderán en picado en cuestión de pocas horas. Por ello, conviene estar prevenido.

¿Cuándo hará más frío en Madrid?

Todos los expertos concuerdan. Y la Agencia Estatal de Meteorología advierte. El frío que llega a Madrid no es normal para estas fechas, ya que es más propio del invierno que de este otoño. Sin embargo, la realidad es que tocará echar mano de los abrigos más fuertes incluso antes de lo esperado.

La AEMET ya ha lanzado advertencias claras: "Una masa de aire de latitudes altas, muy fría, llegará a España en los próximos días". Una sentencia que ha caído de manera dura para todos aquellos que esperaban algo de tregua después de las últimas lluvias. Sin embargo, se marchan las precipitaciones y llega un tiempo helador.

La borrasca Claudia ha dejado una inestabilidad palpable e incluso peligrosa en toda España. Sin embargo, el próximo episodio meteorológico va a estar marcado por una sacudida en los termómetros: "Las temperaturas bajarán progresivamente. Heladas a partir del martes, que se extenderán e intensificarán a los días siguientes".

Si este lunes la Comunidad de Madrid ha amanecido con temperaturas de unos 7 grados, en cuestión de horas esta situación se va a ir complicando. Y pronto rondarán los 0 grados, llegando incluso a cotas negativas en zonas como varios puntos de la sierra. Y es que aterriza un fenómeno más propio del invierno que del tiempo actual: "Llegan las heladas".

Y es que la tendencia para las temperaturas en Madrid es clara. Este martes las mínimas llegarán a los 3 grados. El miércoles bajarán a cero, al igual que el viernes. Y el próximo sábado se desplomarán hasta límites en negativo. Por su parte, las máximas también llevarán un rumbo parecido, ya que pasarán de los 14ºC de este lunes a los 7ºC del próximo fin de semana.

Las advertencias están lanzadas y es que además se producirán una serie de fenómenos que marcarán esa situación inusual. Por un lado, el aire polar ártico. Y por el otro, el cielo despejado durante las noches. Ambos favorecerán esas heladas que aumentan la sensación de ambiente gélido.