24 heridos, dos graves, en un accidente múltiple en Collado Villalba entre un camión, un autobús y una furgoneta

Al menos 24 personas han resultado heridas, dos de ellas de carácter grave y cuatro moderado, en un accidente por alcance entre un camión, un autobús y una furgoneta, ocurrido en el kilómetro 37,900 de la A-6, a la altura de la localidad madrileña de Collado Villalba.



Fuentes de Emergencias Comunidad de Madrid 112 han indicado a Efe que el accidente ha tenido lugar en torno a las 8:30 horas en sentido salida de Madrid.



Como consecuencia del alcance han resultado heridos graves el conductor del camión y una pasajera del autobús, que han sido trasladados a hospitales, al igual que otros tres pasajeros del autobús y el conductor de la furgoneta, con heridas de carácter moderado.

🔴 24 personas han resultado heridas de diversa consideración esta mañana en un accidente en la A-6 a la altura de Collado Villalba a causa de la colisión entre un autobús, un camión de reparto y una furgoneta. Hay dos heridos graves. Imágenes E112. pic.twitter.com/sd5IBTCB86 — Onda Cero Sierra (@OndaCeroSierra) November 17, 2025

Otras 18 personas han sufrido heridas leves y están siendo evaluadas en el lugar del accidente por facultativos del Summa 112.

Las mismas fuentes han indicado que los dos heridos graves han quedado atrapados y han tenido que ser excarcelados por los bomberos de la Comunidad de Madrid.



La Guardia Civil investiga las circunstancias de lo ocurrido.

En el autobús viajaban 32 pasajeros, todos ellos adultos.