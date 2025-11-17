La autopsia confirma que la mujer asesinada en Alpedrete recibió 50 puñaladas y murió antes que su marido 112 Comunidad de Madrid

La autopsia a los cuerpos de la pareja hallada muerta este sábado en la localidad madrileña de Alpedrete ha confirmado que la mujer presentaba 50 heridas de arma blanca y que murió antes que su marido.

Así lo han confirmado a EFE fuentes próximas a la investigación, que han señalado que esta es la conclusión de la autopsia preliminar, en espera de la definitiva.

Las mismas fuentes han precisado que el marido, y presunto autor del apuñalamiento, había consumido alcohol y medicamentos y han precisado que padecía importantes problemas de espalda que le ocasionaban intensos dolores por los que se medicaba y que, además, sufría depresión.

Al parecer, y según recalcan las fuentes, todo parece indicar que tras apuñalar a su mujer, el hombre se suicidó, a la vez que recuerdan que ya había presentado conductas autolíticas.

El hijo de la pareja, que fue quien encontró a sus padres muertos, ha declarado ante la Guardia Civil que nada hacía prever del comportamiento de sus padres este desenlace.

Muerte violenta en Alpedrete.



📍 Calle de la Jara.



El #SUMMA112 confirma el fallecimiento de un hombre y una mujer, ambos de 60 años, con signos de violencia.



Investiga lo ocurrido la @guardiacivil. pic.twitter.com/tFtBu3fE65 — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) November 15, 2025

La Guardia Civil considera que se trata de un caso de violencia machista, aunque las fuentes han precisado que no había denuncias previas ni se encontraban en el sistema de seguimiento Viogén.

Los fallecidos, de 60 años, fueron encontrados muertos con signos visibles de violencia producidos por arma blanca en habitaciones diferentes de un chalet situado en la calle de la Jara de Alpedrete.

La llamada alertando de lo ocurrido tuvo lugar a las 12:00 horas del sábado. Cuando llegaron hasta el lugar del suceso, los integrantes del equipo médico del Summa 112 solo pudieron confirmar el fallecimiento de ambas personas.

Alpedrete, de luto

El Ayuntamiento de Alpedrete ha declarado luto oficial tras conocer el suceso ocurrido durante el 15 de noviembre que ha supuesto la pérdida de dos vecinos de la localidad.

Desde el domingo a las 19:00 horas ha comenzado el luto oficial que la situación demanda y se ha convocado un minuto de silencio este lunes 17 de noviembre a las 12:00 horas en la puertas del Consistorio.

Desde la administración ruegan en sus redes sociales a los vecinos y medios de comunicación máximo respeto por los familiares y amigos, a quienes acompañan en el sentimiento y muestran todo el apoyo de esta institución que se encuentra a su entera disposición.