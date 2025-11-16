El sueño 'madrileño' de Frida y Alejandra: los latinos ya son la mitad entre los estudiantes extranjeros universitarios

Alejandra Hurtado tenía claro que su campo de especialización era el de la investigación. Esta joven de 21 años, natural de Caracas (Venezuela), vino a Madrid a cumplir su sueño de estudiar el Grado en Laboratorio Clínico y Biomédico.

Una joven versátil, que cuando no está tocando el violonchelo, está cantando y, sino, disfrutando del amplio catálogo de actividades que brinda la capital. Atiende a EL ESPAÑOL vía telefónica antes de marcharse a una excursión y cuenta cómo es su experiencia actual tras cruzar el charco.

"Madrid me ofrecía muchas oportunidades, sobre todo a nivel educativo, quería una carrera específica que no dan en todos los lados, en Venezuela directamente no existe", relata la joven.

Antes de acceder a la mencionada carrera, estudió, también en la Universidad Europea de Madrid (UEM), el grado de Biotecnología, pero no terminaba de encontrarse a gusto.

"El grado anterior me estaba consumiendo y tuve que anteponer mi salud mental, me esforzaba mucho pero no veía los resultados que quería a pesar de ser buena estudiante", comenta Hurtado sobre su pasado.

Además de ser estudiante de la UEM, es la presidenta del club de música de la universidad. Todo este pasado musical viene de su ciudad de origen. En Caracas, estudiaba en un colegio musical, donde combinaban la docencia con las melodías.

Madrid, segunda casa

Pero ahora está en Madrid, donde no le falta de nada: "Es una ciudad que siempre me ha gustado. Además, tengo familia viviendo en la ciudad. Es como una segunda casa para mí y era muy importante para mí estudiar aquí".

La joven destaca las "oportunidades sociales y culturales" que ofrece la ciudad. Y resalta también la comunidad latina: "Madrid tiene una comunidad de latinos muy grande. Tengo amigos de Ecuador, Chile, Argentina, Perú, Costa Rica, Colombia, México... de todos los países de allí, prácticamente".

Afincada en el municipio madrileño de Villaviciosa de Odón, al suroeste de la comunidad y donde precisamente se encuentra el campus donde estudia, no descarta marcharse de España cuando finalice sus estudios, a pesar de que en Madrid se siente abrigada: "Mi casa está en Madrid, pero no descarto irme unos años a otra parte de Europa".

Camino de "aventuras"

Un caso parecido al de Hurtado es el de Frida Millán. México, 2001. Se define ante EL ESPAÑOL como una "futura comunicadora, cineasta y compositora musical". "El camino me ha llevado a muchas aventuras", indica.

Se levanta todos los días y disfruta yendo a las tiendas locales, también en Villaviciosa de Odón, y tomarse su café en el local de siempre, saludar a los comerciantes...

Antes de llegar a la Universidad Europea de Madrid para estudiar el grado en Comunicación Audiovisual, pasó por las aulas en California y Miami.

Y relata cómo le ha enriquecido y fortalecido como persona: "Hacerlo fuera de tu país, sin amigos y sin familia... me ha cambiado mucho."

También estudió parte de la carrera de Psicología, fascinada por la conexión entre las personas y la música: "Me interesa cómo la música cambia a la gente mentalmente y me fui a Miami".

Actualmente, también está involucrada en diferentes tareas. Para cultivar ese sueño que tiene de hacer un hueco en la gran pantalla, ahora está trabajando en dos cortos y preside el club del coro de la UEM, con 27 enérgicas voces bajo su batuta.

De Sevilla a Madrid

Bien es cierto que al llegar España su destino no fue Madrid, sino Sevilla. En la capital hispalense viven familiares suyos. Tuvo un accidente que la hizo estar parada y con "mucho tiempo libre".

A raíz de ello, se puso a buscar unos estudios que la cautivasen. Y los encontró. "Internet me fue llevando por anuncios de Madrid y encontré los grados que me gustaban en la Europea", subraya Millán.

"Madrid me encantó, mis padres se conocieron también aquí", incide. Además de que su familia se forjara en la capital, también ha hecho muchos amigos: "He podido conocer a mucha gente. Además, creo que hay muchas oportunidades laborales que no hay en otros lugares".

"Me gusta mucho el estilo de vida, estoy tranquila en Villaviciosa, esa sensación de libertad que me da el pueblito me encanta", concluye la joven mexicana.

Estudiantes hispanos, al alza

Lo cierto es que los casos de Hurtado y Millán no son aislados. Madrid se ha convertido en uno de los destinos estudiantiles más codiciados por los jóvenes que viven al otro lado del charco.

Según los datos del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, los alumnos latinos se han disparado en las universidades madrileñas hasta el 42,6%. Supera ya a los europeos.

A la cabeza se sitúan los franceses, los italianos y los chinos. Seguidas a estas nacionalidades se hallan los estadounidenses. Y para encontrar a la población latina hay que bajar hasta el quinto puesto, donde se sitúan los colombianos, con 4.160.

A los colombianos les siguen los mexicanos, con 3.290, y a estos, los peruanos, con 2.869. El cómputo global de estudiantes hispanos en Madrid alcanza los 18.678 jóvenes, muy cerca de los 19.511 escolares procedentes de la Unión Europea.

Durante el pasado curso, 2023-24, en el conjunto de las universidades madrileñas los alumnos matriculados de otros países se situaron en 54.647.

La rebaja de las tasas ha sido uno de los motivos por los que estos jóvenes se sienten atraídos por la docencia madrileña.

La Comunidad de Madrid destinará 20,8 millones de euros para compensar la bajada de tasas universitarias en el periodo de la primera mitad del curso 2024/25.