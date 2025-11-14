Confirmado por Renfe: el dinero que te tendrán que devolver de tu billete si el tren llega tarde a Madrid

En los últimos meses, las noticias sobre las incidencias de puntualidad en los trenes de Renfe de toda España no han parado de publicarse. Una serie de incidencias que han hecho que los usuarios de este servicio hayan inundado las redes sociales con fotos, vídeos y comentarios denunciando la situación.

Pero todo está a punto de cambiar. El pleno del Congreso dio luz verde este jueves a varias de las enmiendas más destacadas introducidas por el Senado en la futura Ley de Movilidad Sostenible.

Entre ellas, la que obliga al Ministerio de Transportes a restituir los antiguos criterios de puntualidad e indemnizaciones de Renfe que el ministro Óscar Puente modificó el pasado 1 de julio.

La modificación aprobada obligará a dejar sin efecto el cambio aplicado este verano por Renfe, que elevaba a 90 minutos el retraso necesario para obtener la devolución íntegra del billete en trenes Ave, Avlo, Alvia, Euromed e Intercity, ya que antes bastaban 30 minutos.

Además, la compensación del 50 % pasará a exigirse de nuevo a partir de los 15 minutos de demora, frente a los 60 minutos fijados desde julio.

De este modo, con los cambios, con retrasos de más de 15 minutos se devolverá el 50% del billete y con retrasos de más de 30 minutos, se devolverá el 100% del billete.

Ante la nueva norma, la respuesta de Renfe no se ha hecho esperar: rechazan volver a las indemnizaciones de 15 minutos de retraso y tildan de "populista" la medida.

Aseguran que evaluarán la fórmula jurídica necesaria para seguir aplicando las indemnizaciones actualmente vigentes por los retrasos de los trenes a partir de una hora.

Fuentes del Ministerio de Transportes aseguran que la enmienda del PP para que Renfe recupere sus anteriores compensaciones es "una operación demagógica y un brindis al sol populista", que no va a tener impacto sobre los usuarios.



Fuentes de la operadora han asegurado que la enmienda solo quiere penalizar a Renfe, empresa española y pública, y no a otras compañías como Ouigo e Iryo.



"Quiere penalizar a la empresa pública que ofrece un servicio fundamental a millones de personas y que es fundamental para la vertebración de España", sostiene Renfe.

A juicio de la operadora española, pedir estas compensaciones solo a una empresa, en un régimen de competencia en los servicios comerciales, es condenar a la compañía y a los trabajadores públicos a competir en clara desventaja.