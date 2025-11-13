La plataforma en la que puedes reclamar que te devuelvan el dinero pagado por la tasa de basuras en Madrid

Las cartas de la nueva tasa de basuras ya han comenzado a llegar a los hogares madrileños. Un impuesto que será distinto dependiendo de cada municipio, pero que se calcula que, de media, las viviendas pagarán unos 140 euros y los locales en torno a 300.

Pero no todo son malas noticias, según informan desde la organización de consumidores Facua, es posible que se pueda reclamar.

Para ello, han lanzado una plataforma de afectados para aquellos que quieran reclamar la devolución de la tasa de residuos aplicada "irregularmente" en numerosos municipios de más de 5.000 habitantes.

La asociación, que está analizando en qué localidades se está aplicando de forma irregular, ha puesto a disposición de los afectados modelos de reposición para solicitar al ayuntamiento el reembolso de dicha tasa.



A través de la web FACUA.org/basurazo, los afectados podrán encontrar toda la información disponible y descargar los modelos de reclamación que pueden dirigir a los ayuntamientos de sus ciudades.

En el caso de Madrid, desde Facua informan de que la tasa vulnera el principio de progresividad fiscal, ya que se calcula en función del valor catastral sin tener en cuenta la capacidad económica real de las personas que habitan los inmuebles.

Además, la Tarifa por Generación se aplica de forma genérica y fija, sin tener en cuenta factores determinantes como el número real de personas empadronadas o residentes en la vivienda, la cantidad concreta de residuos efectivamente generados ni el comportamiento del contribuyente.

Esta nueva tasa tiene su origen en la transposición de una directiva europea en la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que obliga a todos los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes a que cuenten con una tasa de basuras que refleje el coste real de este servicio, se mejore la gestión de los residuos y quien más ensucie y menos recicle pague más por el servicio.



Así, muchos ayuntamientos han aprobado en sus ordenanzas nuevas tasas destinadas a sufragar lo que cuesta recoger, transportar y tratar los residuos sólidos urbanos.



Según ha asegurado Facua en un comunicado, "la tasa no puede ser cobrada sin más, sino que debe estar justificada económicamente y desde el punto de vista de la mejora de la gestión medioambiental".



Desde Facua han señalado que aquellos usuarios de municipios que no se encuentran en el listado de la plataforma pero que tienen la sospecha de que se podría estar aplicando de forma irregular pueden acudir a la asociación para que estudie las ordenanzas correspondientes y prepare el recurso de reposición adecuado.