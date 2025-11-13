Madrid se hace de 'oro' con su 'mini Super Bowl': 6.500 desplazamientos, búsquedas de alojamientos disparadas...

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y Roger Goodell, el comisionado en jefe de la NFL. Comunidad de Madrid

El madrileño estadio Santiago Bernabéu se prepara para vivir un acontecimiento histórico: acogerá el primer partido oficial de la National Football League (NFL), o fútbol americano, que se disputará en España.

Un partido en el que los Washington Commanders y los Miami Dolphins medirán sus fuerzas a las 15.30 horas de este domingo.

Pero el evento promete ser mucho más que un partido. Desde Booking, el portal para reservar alojamiento, informan de que se han disparado las búsquedas de alojamiento por parte de los viajeros en la ciudad en un 50%.

Según informan, los españoles son los que más búsquedas hacen para esos días, seguidos de ingleses, alemanes e italianos y en quinto lugar, estadounidenses, sobre todo de la costa este.

Pero para ver el partido y su ambiente, primero hay que llegar a Madrid. Por eso, desde la plataforma de viajes compartidos BlaBlaCar informan que prevén registrar más de 6.500 viajes a la Comunidad de Madrid en coche compartido este fin de semana.

For the first time ever… an NFL game in Madrid, Spain! 🇪🇸 pic.twitter.com/4DvbRm7IFX — NFL (@NFL) May 13, 2025

Al parecer, la plataforma ha experimentado un incremento del 32% en el número de viajes en comparación con los mismos días del año anterior.

Madrid será la cuarta ciudad europea en ser anfitriona de un partido de temporada de la NFL. Las tres primeras fueron Londres, Frankfurt y Múnich. Fuera de Europa, se han disputado partidos en Brasil y México.

Además, se prevé que esta 'fiebre' por la NFL suponga una inyección importante a las arcas madrileñas. De hecho, la inversión de los ejecutivos de la NFL en Madrid está muy vinculada a la afición 'futbolera' que tiene la ciudad desde hace años.

Además, fuentes de la Delegación del Gobierno en Madrid informan de que habrá un dispositivo de seguridad para el evento, que no está calificado de alto riesgo.

Y es que Madrid no se viste de NFL todos los días. Por eso, el pasado 4 de noviembre, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, presentó una serie de actividades gratuitas para hacer en la ciudad para conmemorar el evento.

Los Miami Dolphins, el equipo local, establecerán su Fan Zone en la Plaza de España del jueves 13 de noviembre hasta el domingo día 16.

Por su parte, los Washington Commanders organizarán dos concentraciones de aficionados, el viernes 14 en el Irish Rover y el 16 de noviembre en el James Joyce Irish Pub antes del partido.

Se presentarán tres cascos gigantes de la NFL en el exterior del Palacio de Telecomunicaciones, en Cibeles, para que aficionados, turistas y madrileños puedan fotografiarse con ellos.

Wilson, el balón oficial de la NFL, inaugurará un mini campo de fútbol americano el sábado 15 de noviembre, donde los visitantes podrán aprender sobre la práctica de este deporte.

Por su parte, el estadio de Vallehermoso acogerá, el viernes 14 y el sábado 15 de noviembre, los primeros partidos de la NFL Academy con sede en el Reino Unido como parte del Madrid Jamboree, organizado por la Federación Madrileña de Fútbol Americano.

Además, la tienda de la NFL, ubicada en el Bernabéu, ofrecerá firmas de jugadores, personalización y productos exclusivos.

Y es que el partido promete ser una 'mini Super Bowl' en toda regla, pero en Madrid: en el descanso, Bizarrap y Daddy Yankee actuarán en el estadio.

Este podría ser el primero de muchos partidos, ya que la NFL cree que en España tiene un crecimiento potencial que puede alcanzar los 11 millones de consumidores directos e indirectos.