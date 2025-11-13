Borrasca Claudia en Madrid: AEMET advierte de tormentas eléctricas y lluvias de hasta 50 l/m2 en todas estas zonas

Los que no se hayan despedido del buen tiempo, quizás llegan tarde para hacerlo. Y es que la borrasca Claudia ha llegado a la Península Ibérica por el oeste causando importantes estragos. No obstante, lo peor parece que está por venir, ya que durante las próximas horas, esas intensas lluvias que ya han tocado zonas de Galicia y Canarias principalmente, van a llegar a toda España, Madrid incluido.

Todos los expertos concuerdan en que Claudia va a ser, sobre todo, otro episodio destacado de lluvias con algunas zonas de España acumulando más de 100 litros por metro cuadrado. En la Comunidad de Madrid, estas precipitaciones no van a ser tan agresivas. Eso sí, se esperan lluvias de entre 40 y 50 litros por metro cuadrado.

Una situación que comienza este jueves y que se va a alargar durante todo el fin de semana, ya que las lluvias están previstas de manera generalizada durante los próximos días en lo que se podría considerar como el primer gran temporal de precipitaciones del otoño en muchas regiones que hasta ahora no se habían visto afectadas.

Y es que hasta 16 provincias españolas se encuentran bajo alerta de la Agencia Estatal de Meteorología. Las lluvias van a ocupar toda la geografía nacional, desde La Coruña hasta Huelva pasando por Tenerife en un temporal que poco a poco va a ir avanzando de oeste a este, dejando a su paso complicaciones en muchas zonas como Madrid.

Sin embargo, van a ser unos días marcados por las precipitaciones, pero no por el frío, ya que las temperaturas se van a mantener estables en estándares templados, con máximas que podrían tocar los 20 grados. No está previsto que las mínimas caigan más allá de los 5 grados, situándose incluso más cerca de los 10.

¿Cuándo va a llover en Madrid?

Los próximos días van a estar marcados por los efectos de Claudia, la tercera borrasca de gran impacto de la temporada. Una borrasca que entra por el noroeste de Galicia y que desde ahí va a terminar golpeando a todo el país. Y como no podía ser de otra manera, sus efectos también se van a sentir en la capital de España.

Desde este jueves comienza un frente de lluvias que va a afectar sobre todo a partir del viernes, cuando se van a registrar precipitaciones abundantes en varios puntos de la sierra. Municipios como Rascafría, Cercedilla, La Cabrera o Somosierra van a ser algunos de los más afectados.

Los cielos van a estar cubiertos en toda la Comunidad de Madrid con lluvias y chubascos generalizados que, cuando mayor afectación dejarán, será a partir de la madrugada, con acumulados de entre 40 y 50 litros por metro cuadrado en apenas 12 horas. Una situación que se relajará a partir del sábado y el domingo, cuando estas lluvias remitirán en la mayoría de zonas a medida que se apague la furia de Claudia.

En líneas generales, las temperaturas se van a mantener estables, con mínimas entre los 8 y los 10 grados en municipios como Madrid, Alcalá de Henares, Getafe o Navalcarnero. Y las máximas ascenderán hasta los 15, 16 y 17 grados, con picos de 19 en puntos como Aranjuez durante todo el fin de semana.