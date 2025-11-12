José Antonio Borges, sobre el problema de la vivienda en Madrid: "El 12% de los pisos de 2 millones de euros están aquí"

El de Madrid es uno de los mercados inmobiliarios más difíciles de comprender de toda Europa. En los últimos años se ha vuelto impredecible por diferentes motivos. Y es que es casi imposible descifrar cuándo será un buen momento para comprar o alquilar una casa. Pero también es muy complicado saber cuál será la zona correcta para llevar a cabo nuestro movimiento o nuestra inversión.

Además, antes había una máxima que se cumplía siempre: con dinero, podemos comprar casi en cualquier zona. Sin embargo, ahora no sirve ni aunque manejemos una gran fortuna o un extenso patrimonio. Y esto se debe a que los precios se han disparado por completo en los últimos años. Pisos y casas que no paran de multiplicar su valor y que en muchos casos ya superan holgadamente el millón de euros.

E incluso los dos millones de euros. Es precisamente esa cuota de mercado, la de las viviendas de lujo, consideradas ya a aquellas cuyos precios superan ese valor, a la que nos referimos ahora. Un tipo de casa que no ha parado de aumentar su importe una y otra vez hasta colonizar una ciudad como Madrid. Y es que la capital se ha hecho eco de lo que sucede en España.

La última investigación de eXp Spain ha revelado que el 3,8% de todas las viviendas actualmente en venta en España tienen un precio superior a esos 2 millones de euros. Por lo tanto, nuestro país ya es uno de los mercados inmobiliarios de lujo más consolidados en Europa.

Las islas Baleares son la zona del país donde más pisos y viviendas podemos encontrar por estos precios. Sin embargo, regiones como Madrid, que no están tan enfocadas al turismo, cada vez registran un mayor crecimiento de viviendas de este tipo. El resultado es que todo el sector inmobiliario se encarece y se aleja peligrosamente de la clase media.

Pisos cada vez más caros en Madrid

Las viviendas de lujo se han disparado en España. De hecho, según datos de este estudio, las viviendas de este tipo de nuestro país ya superan en número a las de Francia o Alemania, países con un mayor poder adquisitivo. Pero también a las de Italia, una zona con similares características para el turismo. El siguiente reto de España es alcanzar a Portugal, cuyo mercado es del 4,7%.

Si ponemos el foco en nuestro país, hay dos regiones que se llevan la palma. Por un lado, las Baleares, ya que el 31,5% de todos los anuncios de inmuebles en venta por más de 2 millones de euros se encuentran en zonas como Mallorca, Ibiza o Menorca. Y por otro lado está Andalucía, donde la Costa del Sol hace que el 30,5% de los anuncios se encuentren en esta región.

No obstante, hay un punto de España que se encuentra en crecimiento respecto a este tipo de anuncios. Es el caso de Madrid, que ocupa ya un 12%. José Antonio Borges, director de eXp España, explica por qué nuestro país no para de crecer como mercado de las viviendas de lujo a pesar de que los españoles, y en particular los madrileños, no pueden acceder a casas ni en propiedad ni en alquiler.

"España sigue siendo uno de los destinos más deseados del mundo para los compradores de propiedades de lujo. Desde las Baleares y la Costa del Sol hasta Madrid y Barcelona, la demanda de viviendas de lujo sigue impulsada por el atractivo del estilo de vida, la estabilidad política y el acceso al mercado europeo en general".

Pero el buen tiempo y la tranquilidad de ciudades como Madrid no son el único atractivo que justifica este panorama que proyecta el mercado. Si no que todo termina afectando de una u otra manera en este mercado globalizado. "En los últimos meses, hemos observado un creciente interés por parte de personas con un elevado patrimonio neto tanto del Reino Unido como de Estados Unidos".

"En el Reino Unido, el aumento de la presión fiscal sobre el patrimonio y la propiedad inmobiliaria ha animado a muchos compradores a buscar en el extranjero, mientras que en Estados Unidos, la incertidumbre política, especialmente en torno a la administración Trump, está llevando a los estadounidenses acaudalados a explorar activos más seguros en el extranjero".