El 'crimen' del 'Bansky polaco' en Vallecas: el grafitero ultra se coló en el estadio y lo vandalizó pintando una cabra

Las claves nuevo Generado con IA El grafitero polaco Kawu, conocido como el 'Banksy polaco' y ultra del Lech Poznan, se coló en el estadio de Vallecas y lo vandalizó pintando una cabra, símbolo de su equipo. La noche estuvo marcada por un enfrentamiento violento entre unos 150 ultras del Lech Poznan y un grupo similar de radicales del Rayo Vallecano cerca del estadio, con lanzamiento de piedras y material pirotécnico. La Policía Nacional y unidades antidisturbios intervinieron para disolver los disturbios, resultando una persona herida con una sutura en la cabeza tras quedar inconsciente en el suelo. El partido entre el Rayo Vallecano y el Lech Poznan ha sido catalogado de Alto Riesgo y contará con un dispositivo especial de seguridad con cerca de 400 efectivos y refuerzo en el Metro de Madrid.

Noche de tensión en Madrid. Aficionados ultras del Rayo Vallecano y del Lech Poznan polaco protagonizaron el miércoles por la noche un enfrentamiento con piedras y material pirotécnico en las inmediaciones del Estadio de Vallecas, que este jueves albergará un partido entre ambos equipos catalogado como de Alto Riesgo por la Comisión Antiviolencia.

Mientras los ultras se enfrentaban, Kawu, un grafitero y ultra del Lech Poznan que acumula más de 100.000 seguidores en Instagram, aprovechó para colarse dentro del estadio de Vallecas y vandalizarlo.

Como se puede ver en su cuenta de Instagram, Kawu saltó una valla, colocó una cámara cerca de una de las entradas y comenzó a pintar la cabra que representa al Lech Poznan.

Una vez finalizado el grafiti, lo llenó de pegatinas y aprovechó para grabar una panorámica del estadio vacío.

El vídeo no ha tardado en acumular miles de likes y comentarios elogiando o criticando el acto vandálico de Kawu. Para unos, el Banksy polaco, para otros, una provocación.

Pero lo cierto es que, mientras Kawu pintaba la cabra representativa del Lech Poznan, hacia las 23.50 horas, en la zona de la estación de Metro Buenos Aires y en la avenida de la Albufera, unos 150 'hooligans' polacos salieron del Metro y acudieron al encuentro de un grupo similar de ultras locales.

En ese momento comenzó un enfrentamiento con piedras y material pirotécnico --especialmente bengalas-- entre ambos grupos, ante lo que los agentes de Policía Nacional desplegados en el lugar tuvieron que actuar para disolver la situación.

Debido al elevado número de involucrados y la violencia empleada, se requirieron los servicios de unidades antidisturbios, según ha informado la Policía.

Finalmente, los agentes lograron disolver a estos aficionados ultras y, al despejarse la zona, observaron que una persona había quedado tendida en el suelo, inconsciente y sangrando por la cabeza.

Una unidad del Samur-Protección Civil se trasladó hasta el lugar para atender a esta persona, que fue trasladada al Hospital Gregorio Marañón con heridas leves y una sutura en la cabeza.

Los agentes de la Policía Nacional mantuvieron la vigilancia en la zona y, a la altura de la calle Teniente Muñoz Díaz --en la misma zona del enfrentamiento inicial-- encuentran a cuatro ultras locales asestando una paliza a un aficionado polaco.

Cuando los agentes se bajan del vehículo, los cinco implicados salen corriendo del lugar, si bien la Policía logró dar alcance a uno de los agresores, un miembro del grupo ultra vallecano Bukaneros, según han señalado fuentes cercanas al caso.

El partido de la tercera jornada de la fase de grupos de la UEFA Conference League que se disputa este jueves a partir de las 21 horas entre el Rayo Vallecano y el polaco Lech Poznan en Madrid contará con un dispositivo de cerca de 400 integrantes.

Este partido ha sido catalogado como de Alto Riesgo por la Comisión Antiviolencia, según explicó la Delegación del Gobierno, que ha preparado un dispositivo para vigilar las zonas aledañas del estadio para prevenir incidentes; así como en el Metro de Madrid, que reforzará la presencia de vigilantes.