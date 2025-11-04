El madrileño Rubén Pozo, sobre la crisis de salud que tuvo hace 14 años tras el fin de Pereza: "Me dijeron: 'Aquí te quedas'"

El músico Rubén Pozo posa para Europa Press en la Cervecería Santa Bárbara, a 30 de octubre de 2025, en Madrid. Ricardo Rubio Europa Press

El cantante Rubén Pozo, que fue la mitad del famoso grupo madrileño de pop-rock Pereza hace 14 años, rompe su silencio y se sincera sobre los problemas de salud que sufrió después de su ruptura con José Miguel Conejo Torres, más conocido como Leiva.

Pozo confesó que todo ocurrió poco después del último concierto junto a Leiva, su compañero durante más de una década en los escenarios. "El día después del concierto con Leiva fui al hospital y me dijeron: 'Aquí te quedas. Tienes que hacer noche'. Y yo: 'No, no, no. Espera que no, que tengo unas cosas que hacer y ya vengo'", recuerda el músico.

Ante la negativa del cantante, los sanitarios le respondieron: "No estás entendiendo nada. Esto no es un juego. Esto no se elige. Esto sucede así", le advertían, según contó en una reciente entrevista en el pódcast Último Acorde Talks, conducido por Dani Cabana, el artista relató un episodio que marcó un antes y un después en su vida personal y profesional.

Pozo admite que no entendía la gravedad de su salud: "Claro, yo lo quería como aplazar", explica. Finalmente, fue ingresado de urgencia y pasó varias semanas hospitalizado, un tiempo que asegura fue de gran reflexión.

El cantante admitió haberlo "pasado mal" y haber tenido miedo: "El par de semanas que estuve ingresado y también lo vi como que me dio 'un toque' la vida", reconoció.

Un duro golpe tras el fin de Pereza

El incidente coincidió con un periodo especialmente delicado para el artista, ya que acababa de cerrarse una etapa irrepetible: la separación de Pereza, la banda que marcó a toda una generación con himnos como Princesas, Por mi tripa, Pienso en aquella tarde o Margot.

Rubén Pozo y Leiva decidieron tomar caminos separados en 2011, después de más de diez años de éxito conjunto. Mientras que Leiva inició una carrera en solitario que lo llevó a los primeros puestos de las listas, Pozo optó por un camino más alternativo, manteniéndose fiel a su estilo y escribiendo canciones con una visión más personal e introspectiva.

Aunque ambos han reconocido en varias ocasiones que la separación fue amistosa, Rubén nunca había hablado con tanta franqueza del impacto emocional y físico que tuvo aquella ruptura en su vida.

Una nueva etapa más tranquila

A día de hoy, Rubén Pozo mira atrás con serenidad. Tras su paso por Pereza, ha publicado varios discos en solitario —como Lo que más y Habrá que vivir— y ha colaborado con otros artistas del panorama nacional.