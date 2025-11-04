El narcolocal infernal okupado por Asraf en Leganés: "Ofrece sustancias a los menores y violó a una joven tras drogarla"

El traslado de Asraf por los equipos de emergencias. E.E.

Asraf, el conflictivo okupa que usurpó hace dos meses el que fuera el sótano del bar Toledano, ubicado en la calle San Andrés 3 de Leganés, ha terminado con la paciencia de los vecinos de la zona. Cuentan que sus constantes delitos y detenciones han llevado al barrio la inseguridad y el trapicheo de drogas.

"No podemos más. Trafica con droga, le apuñalaron en plena calle hace dos meses y ahora ha violado a una chica muy joven. Lo peor de todo, es que sentimos que no podemos hacer nada", cuenta una vecina de la zona a Madrid Total.

Este ha sido el último suceso en el que ha estado involucrado Asraf, marroquí de 29 años. Los hechos se produjeron hacia las 17.30 horas del pasado sábado, cuando una joven venezolana de 22 años salió desnuda y desorientada del citado sótano.

"Los vecinos comenzamos a lanzarle ropa desde los balcones a esa pobre chica y rápidamente alertamos a la Policía", narra esta vecina.

Cuando los agentes llegaron a la calle San Andrés, la joven manifestó que había sido agredida sexualmente por un hombre después de que le suministrara diversas sustancias.

Asraf, el conflictivo okupa de la calle San Andrés de Leganés trasladado por el 112

Cuando los agentes atravesaron la pequeña puerta color crema que da acceso al sótano okupado, encontraron diversas sustancias estupefacientes y las pertenencias de esta joven.

"Algo debió pasar dentro del sótano, ya que Asraf fue trasladado en una camilla a una de las tres ambulancias del 112 que vinieron", relatan fuentes vecinales.

En el vídeo que acompaña a esta información, se puede ver este momento. Posteriormente, Asraf fue detenido como presunto autor de un delito de agresión sexual y lesiones.

La joven agredida fue trasladada al Hospital Severo Ochoa de Leganés, donde recibió atención médica.

Según relatan fuentes policiales a este periódico, Asraf, de origen marroquí, cuenta con numerosos antecedentes penales.

Algo que los vecinos saben de sobra: "Es un viejo conocido de la Policía y ha dormido en el calabozo en numerosas ocasiones. Vivía en Pinto, pero hace dos meses se marchó y usurpó el bajo del antiguo bar".

Los vecinos ya no pueden más. Piden medidas "urgentes y contundentes" para que Asraf se marche definitivamente del barrio.

"En el barrio de San Nicasio siempre ha habido algunos problemas, pero desde que él ha llegado las cosas han empeorado. Trafica con droga, lo que supone una atracción constante de problemas. Ha llegado a ofrecer droga a los menores del barrio", cuenta otro vecino de la zona.

Asraf y su narcolocal fueron noticia el pasado domingo 7 de septiembre, "poco tiempo después de que se usurpara el sótano".

Aquel día Asraf fue apuñalado en el tórax y en el abdomen justo a las puertas del local y, una vez más, fueron los vecinos los que dieron la voz de alarma de la brutal agresión.

Ingresó en el hospital 12 de Octubre en estado muy grave, pero finalmente salvó la vida y se recuperó de sus heridas.

"No sabemos si aquel apuñalamiento fue un toque de atención de alguna mafia, pero lo cierto es que no se ha apartado de la mala vida, y los vecinos de la calle San Andrés y del barrio de San Nicasio no queremos un nido de drogas", apostilla una vecina.