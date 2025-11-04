Llega un 'torrente de tormentas' a Madrid: este es el día en el que las temperaturas bajan a los 2ºC y en el que vuelven las lluvias

Las claves nuevo Generado con IA Madrid experimentará una semana de gran inestabilidad meteorológica, con alternancia de días soleados, lluvias y temperaturas gélidas. Un 'torrente de tormentas' llegará a la Comunidad de Madrid a partir del miércoles, con cielos nubosos y lluvias, especialmente intensas en zonas como Alcalá de Henares, Colmenar Viejo y Valdemoro. Las temperaturas mínimas descenderán de forma notable, alcanzando los 2 o 3 grados en la mayoría del territorio madrileño durante el fin de semana.

Imposible predecir el tiempo que va a hacer en Madrid en los próximos días. Al menos, si pretendemos hacer un patrón con lo que se viene produciendo en los días previos a nuestra predicción. Y es que la capital una mañana se despierta cubierta por las nubes y con los suelos mojados, la siguiente con temperaturas gélidas y continúa con un sol radiante que hace subir los termómetros.

Por ello, toda la semana que apenas comienza va a estar marcada por un compendio de todos estos climas diferentes, volviendo locos a los madrileños como ya ha sucedido en jornadas precedentes. Para empezar porque los cielos han amanecido este martes con un sol radiante a pesar de las bajas temperaturas que creaban un ambiente bastante frío.

Sin embargo, noviembre llega a la capital de España repleto de cambios y avisando de la venida de un invierno que ya asoma en el horizonte de manera irremediable. Y es que para muchos, el otoño va a ser testimonial, ya que se alternan los días cálidos y con máximas por encima de los 20 grados con las jornadas gélidas con termómetros acercándose a los 0 grados.

Aunque todavía faltan casi 50 días para que comience la estación más fría del año, muchos están sufriendo ya las consecuencias de esos cambios constantes en la climatología. Y como decíamos, esta semana va a ser una buena muestra de ello ya que a partir del miércoles llegan contrastes que se mantendrán hasta el fin de semana.

Para empezar, las lluvias, ya que un 'torrente de tormentas' amenazará la Comunidad de Madrid una vez superado el ecuador de la semana. El miércoles es el día clave en el que los cielos se abrirán en lo que parece que será un anticipo del fin de semana, tal y como advierte la Aemet. Además, las temperaturas también van a dejar un panorama poco agradable.

¿Cuándo va a llover y hacer frío en Madrid?

A pesar de que Madrid se ha mantenido en calma durante este martes, todo va a cambiar a partir del miércoles. Y es que está prevista la llegada de lluvias y, sobre todo, de tormentas a partir de esta jornada. Por ello, los cielos de la capital de España van a cambiar su sol radiante por los tonos grises y los ambientes húmedos.

Está previsto que el miércoles arranque con intervalos nubosos por la mañana y que estos se vayan intensificando con el paso de las horas. Además, son probables las precipitaciones, las cuales serían más persistentes en la zona de la Sierra y ocasionalmente en forma de chubascos sin descartar la presencia de tormentas.

Sin embargo, lo peor llegará el jueves, con varios puntos localizados donde las lluvias serán más intensas. Son los casos de municipios como Alcalá de Henares, Colmenar Viejo o Valdemoro. De nuevo habrá lluvias y chubascos débiles, tendiendo a remitir a partir de mediodía. Eso sí, no se descartan nevadas puntuales a partir de 2.000 metros de altitud.Todo en adelanto de lo que podría venir el finde.

Y si las lluvias son protagonistas por la inestabilidad, igual sucederá con las temperaturas, las cuales subirán y bajarán sin un patrón claro. Las máximas se mantendrán estables en torno a los 15 grados, a priori hasta el final de la semana. Sin embargo, a partir del jueves sí habrá descenso pronunciado de las mínimas.

Mientras el jueves se situarán todavía en torno a los 7 grados en puntos como Alcalá de Henares o Aranjuez, el viernes muchas de ellas caerán hasta los 4 grados en zonas como Navalcarnero. Pero lo peor llegará el domingo, cuando las mínimas desciendan hasta los 2 y los 3 grados de manera generalizada en todo el territorio madrileño. Así que los próximos días, jornadas de manta y paraguas.