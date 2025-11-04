Detenido tras atrincherarse en su casa en Usera y amenazar con hacerla explotar: causó un incendio con 14 policías heridos

El piso de Usera en el que un vecino se atrincheró. Telemadrid

Noche de tensión en el madrileño distrito de Usera. El pasado domingo, un hombre se atrincheró en su domicilio, comenzó a quemar enseres y amenazó con volar el edificio, según informan fuentes policiales.

Estos hechos sucedieron hacia las 21.00 horas del pasado 2 de noviembre en la vivienda de la cuarta planta de un edificio ubicado en el número 7 de la calle Rutilo.

Los vecinos alertaron de que un vecino estaba asomado a la ventana quemando objetos, lanzándolos por la ventana y en su mano también mostraba un cuchillo.

Hasta el lugar se personaron varios indicativos policiales y los bomberos, que rápidamente cortaron el gas del edificio para evitar cualquier posible deflagración.

Mientras tanto, agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) lograron derribar la puerta del piso en el que estaba este hombre.

Mientras los agentes trataban de echar la puerta abajo, el vecino había comenzado a prender fuego a diversos objetos de la casa, lo que había ocasionado una gran humareda que se había extendido por la vivienda.

Una vez que entraron en la vivienda, lograron reducir a este hombre y le detuvieron. Fue trasladado de urgencia al hospital 12 de Octubre bajo custodia policial.

Por otro lado, nada menos que 14 policías requirieron atención médica tras haber inhalado humo. Por fortuna, según informan fuentes policiales, todos ellos fueron dados de alta en el lugar, ya que tan solo estaban intoxicados levemente.

Se le imputan a este vecino español de 40 años los delitos de incendio y resistencia. Por otro lado, la vivienda quedó llena de desperfectos tras el incendio.