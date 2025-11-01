La Universidad privada donde va la hija de Sánchez: cuesta 14.500€, es católica y el hijo de Juan del Val estudió allí

Pedro Sánchez durante una visita a la universidad UNED en una foto de archivo. Flicker

A pesar de la postura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha manifestado en varias ocasiones en cuanto a las universidades privadas, a las que ha calificado en ocasiones como "chiringuitos educativos", y de su apoyo a la pública, su hija menor, Carlota, está matriculada en uno de estos centros de Madrid.

En concreto, se encuentra en el municipio de Pozuelo de Alarcón, conocido por ser la ciudad más rica de España y la Comunidad de Madrid.

La joven de 18 años comenzó en septiembre de este año cursando un Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y Marketing en inglés en este centro, según ha adelantado Libertad Digital.

El nombre es ESIC University, una institución donde han acudido también otros hijos de personas reconocidas como el de Juan del Val y Nuria Roca. Se trata de un lugar gestionado por los Padres Reparadores o sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús. Por lo tanto, se trata de una escuela de estudios superiores relacionada con la religión católica.

El grado que está cursando la joven en cuestión tiene una duración de cinco años y cuesta 14.500 euros al año, según los datos publicados en la página web de la institución.

Como apuntan, en esta titulación se cursan "el liderazgo empresarial, la estrategia de negocios, la gestión de equipos, las finanzas, la economía, además de dominar las últimas tendencias y técnicas de marketing" con un enfoque "integrado de teoría y práctica". Aseguran una tasa de empleabilidad del 96%.

Para acceder a esta universidad es necesario cumplir unos requisitos: además de entregar la documentación pertinente, también hay que realizar un examen de admisión de una hora y media, en español o inglés y que consta de tres fases.

El campus de ESIC University en el municipio madrileño de Pozuelo de Alarcón. ESIC University

Una vez superado el test, se deberá abonar la cantidad de la reserva para garantizar la plaza y, posteriormente, realizar la matrícula.

Asimismo, también ofrecen ayudas y becas para casos particulares por movilidad nacional o internacional, excelencia académica, exalumnos o hermanos inscritos, familias numerosas o monoparentales, diversidad y convenios con instituciones educativas o con empresas, entre otros.

Más campus

Según los datos del curso 2023-2024, la universidad donde ahora estudia Carlota Sánchez cuenta con 2.539 estudiantes.

Este campus de Madrid es uno de los 12 que tiene ESIC University por toda España. El resto están en Granada, Bilbao, Pamplona, Sevilla, Zaragoza, Málaga, Valencia y Barcelona. Además, internacionalmente tienen presencia en 40 países como Brasil o Colombia.

Interior de una clase en el campus de Madrid de ESIC University. ESIC University

La universidad fue fundada en España en 1965 como escuela de negocios con el nombre inicial de Escuela Superior de Ingenieros Comerciales -lo que actualmente se ha reducido a sus siglas: ESIC-. La idea, como argumentan en su página web, era "crear una institución educativa especialmente enfocada en el mundo del marketing".

Además del citado grado en ADE y Marketing, en el campus se estudian otras titulaciones como Publicidad, Comunicación, Datos y Analítica de Negocio o Psicología. Hay modalidades tanto en español como en inglés.

También ofrece otras formaciones como programas directivos, doctorados, másteres y cursos especializados.