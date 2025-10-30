Guerra de cifras tras el 'desastre' de Cercanías: Madrid registra récord de incidencias mientras Adif presume de puntualidad

Maite no entiende de cifras, pero sí de puntualidad. Sabe que, habitualmente, tarda —en el peor de los casos— hora y diez en llegar a su casa. Pero este miércoles, un día después del descarrilamiento de un Cercanías entre San Fernando de Henares y Coslada, no pudo llegar en tren. Tuvo que pedir un Uber. ¿El motivo? “Yo voy de Chamartín a Meco y, a mitad de camino nos dijeron que dábamos la vuelta por una avería en un cambio. Luego una señora estaba indispuesta y nos quedamos parados en Fuente de la Mora. Así que decidí pedir un taxi”, explica a EL ESPAÑOL.

Pero su caso no es aislado. Esta semana, tras el descarrilamiento que dejó seis heridos leves, muchos madrileños se han visto afectados hasta que el servicio se ha restablecido a las 13:15 horas de este miércoles, según han informado desde Adif.

Pero cuál es la realidad tras el “desastre” de Cercanías que ha denunciado el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante. Depende a quién le pregunten.

Para el Consorcio Regional de la Comunidad de Madrid es el peor año en cifras del servicio desde que se empezaron a contabilizar los fallos en la red de Cercanías. En concreto, este 2025 se han registrado 1.167 incidencias —cuando el tren supera los 20 minutos de retraso—, superando las 1.017 de todo 2024.

En Adif, en cambio, presumen de puntualidad, pues según los datos ofrecidos a este periódico, la puntualidad de sus trenes con destino final en el último año es del 95,6%.

Guerra entre Puente y Ayuso

Isabel Díaz Ayuso calificó el descarrilamiento del Cercanías del lunes como “la viva imagen de la gestión” de Pedro Sánchez en la región. “No fue peor porque ese tren descarriló entrando en la estación. Si lo llega a hacer a otra velocidad, estamos hablando de otra circunstancia...”, reconoció la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Denunció, además, en su comparecencia, que Madrid tiene trenes “de los 80”, y arremetió contra Óscar Puente. “Su única vía de comunicación es Twitter”, criticó. Y acusó al responsable de Transportes de volver a “mentir y manipular (en referencia a unas fotos colgadas en la cuenta del ministro en redes sociales) utilizando unas imágenes del colapso de Cercanías, que son su responsabilidad, y achacándolas al Metro de Madrid”, zanjó.

Pero no fue la única del gobierno regional. Borja Carabante acusó a Óscar Puente de no hacer nada “por un comportamiento sectario, que es no invertir en Madrid”. “Seguiremos exigiendo esa inversión y los haremos responsables de cualquier desastre que pueda suceder por su comportamiento negligente”.

Y Alfonso Serrano, secretario general del PP de Madrid, hizo lo propio exigiendo la dimisión del ministro. “El Gobierno de España no es capaz de garantizar la seguridad de los madrileños cuando se suben a un tren de Cercanías. Debe haber una investigación profunda. Que el ministro se dedique a menos bravuconearías y más a Cercanías”, denunció.

Servicio alternativo a Cercanías

Más allá de los datos, el descarrilamiento de este lunes ha propiciado retrasos durante casi 48 horas. Este mismo miércoles, las líneas C-2, C-7 y C-8 que circulan por el Corredor de Henares no prestaron servicio entre las 10:30 y las 13:00 horas en el tramo Vicálvaro-Coslada-San Fernando debido a las labores de reparación de la infraestructura y la retirada del tren que descarriló.

Por eso, se puso en marcha un servicio alternativo de autobuses con paradas en la estación de Vicálvaro (calle del Lago Michigan), en la de Coslada (calle de Doctor Fleming) y en la de San Fernando (calle del Ferrocarril).

Finalmente, a las 13:15 horas se restableció el servicio “tras finalizar los trabajos para la retirada del tren que se encontraba entre las estaciones de Coslada y San Fernando de Henares”, anunció Adif.