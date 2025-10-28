Detenido un hombre por agresión sexual: lo arrestaron cuando se besaba con un niño de 11 años al que ya conocía

La Finca de Vista Alegre, donde ocurrió la agresión, en una imagen de archivo. CAM

Un hombre de 29 años ha sido detenido 'in fraganti' en el distrito madrileño de Carabanchel cuando cometía una presunta agresión sexual a un menor de 11 años en los jardines de la Finca de Vista Alegre.

Los hechos ocurrieron sobre las 18.00 horas del pasado domingo cuando agentes de la Comisaría Integral del Distrito Carabanchel recibieron un aviso de que un varón mantenía una actitud sospechosa con un menor sin que parecieran tener vínculos familiares, según ha informado la Policía Municipal en un comunicado recogido por Europa Press.

Los agentes municipales se trasladaron hasta el lugar y poco después lograron sorprender a ambos besándose escondidos entre árboles. Al ser preguntados por el motivo de encontrarse allí y de qué se conocían, el menor afirmó "de forma apresurada" que se trataba de su tío.

Sin embargo, los agentes solicitaron la documentación al adulto, un ciudadano colombiano de 29 años que terminó reconociendo que no tenía relación familiar con el menor, sino que le había conocido a través de la red social TikTok hacía un año y que ya habían quedado en varias ocasiones.

Sin embargo, el detenido señaló que en ningún caso habían llegado a mantener relaciones sexuales, justificando además su conducta como algo normal en su país de origen. Tras estas declaraciones, los agentes procedieron a detener al adulto ante un posible delito de agresión sexual a un menor.

El sospechoso fue trasladado a la Unidad de Atención a la Familia y Mujer de la Policía Nacional, donde se formalizó la detención. Por otro lado, los agentes localizaron a la madre del menor, a quien informaron de todos los detalles, los cuales ella desconocía. Los agentes tutores del distrito han abierto un expediente de protección al menor.