Llega un frente de borrascas atlánticas a Madrid que va a dejar lluvias y frío: hasta 8 l/m2 y mínimas de 4ºC en estas zonas

Muchos se habrán dado cuenta del cambio de tiempo que ha entrado esta semana en Madrid. Y es que solo con salir a la calle habrán notado la caída en los termómetros de la que advertía la AEMET hace unos días. Las previsiones se han cumplido y el frío ha llegado a Madrid de manera repentina. De hecho muchos municipios de la región soportarán mínimas que rondarán los 5 grados.

En líneas generales, la situación va a ser adversa durante todo el inicio de esta semana. Y es que la Agencia Estatal de Meteorología vuelve a lanzar una segunda alerta. Esta no solo por frío, sino también por lluvias, el agente que faltaba para completar una mañana de lo más invernal en la Comunidad de Madrid.

Así pues, las bajas temperaturas van a dar paso a los chubascos y todo porque llegan a la Península Ibérica varios frentes con borrascas atlánticas que van a dejar lluvias y un clima desapacible durante algunos días. Y es que, para tristeza de muchos, el verano se acaba de manera irremediable y el otoño y el invierno pelean por ver quién consigue hacerse con un hueco más grande.

En líneas generales, la semana ha comenzado en Madrid con una combinación de cielos nubosos y claros, dependiendo de la zona. Aunque la clave de todo estará en este martes, cuando se desate el inicio de las lluvias. Unas precipitaciones que sobre todo afectarán a la Comunidad durante este miércoles, cuando se desinstalen de esa zona oeste de España para aumentar su radio de acción.

La situación continuará durante el jueves y ya a partir del viernes llegarán los últimos rescoldos de esas lluvias que dejarán el primer gran temporal de este otoño. Y como suele ser habitual, las zonas más afectadas tanto por las lluvias como por el frío serán las zonas de sierra. Tras un comienzo de lunes frío, pero tranquilo, la situación será muy diferente a lo largo de la semana.

Llegan las lluvias y el frío a Madrid

Madrid se prepara para una de las semanas más complicadas en cuanto a lo climatológico se refiere. Y es que, tras el verano, se podría decir que apenas ha hecho frío en la capital de España y en la mayoría de municipios de la Comunidad. Hasta ahora, ya que durante los próximos días la región central del país será azotada por las diferentes borrascas atlánticas que han llegado y que ya han comenzado a generar estragos en la geografía nacional.

"La llegada de frentes asociados a borrascas atlánticas dará lugar a lluvias a partir del martes 28, que serán abundantes en el oeste peninsular. Será una situación de vientos ábregos, húmedos y templados por lo que las temperaturas serán suaves en general", reza la advertencia de la Agencia Estatal de Meteorología.

El capítulo más preocupante será, sin duda alguna, el de las lluvias, las cuales arrancarán desde este martes, cuando se esperan chubascos débiles y dispersos que afectarán sobre todo a la zona oeste a partir de la media tarde. En algunos puntos podrían ir acompañados incluso de tormentas.

Sin embargo, la situación se complicará este miércoles, cuando las lluvias sean mucho más abundantes y generalizadas, extendiéndose por todo el territorio de la Comunidad de Madrid. Los municipios más castigados serán algunos de la zona centro como Las Rozas o Brunete. En la parte sur, municipios como Parla, Alcorcón o Navalcarnero podrían registrar las lluvias más persistentes.

No obstante, si en algunos municipios van a tener que tener especial atención con las lluvias son El Escorial, San Martín de Valdeiglesias o incluso Cenicientos, gran candidato a llevarse la palma de la comunidad con entre 7 y 8 litros por metro cuadrado de acumulado.

Y respecto a las temperaturas, aunque en muchos puntos de la región se mantendrán en regímenes suaves, lo cierto es que durante este martes habrá mínimas de 4 grados en puntos como Alcalá de Henares o Aranjuez. En Madrid capital, aunque la situación será algo más agradable, lo cierto es que estas descenderán hasta los 6 grados, al igual que en Getafe o Navalcarnero.

Eso sí, estas temperaturas serán muy diferentes ya en la jornada del miércoles, cuando las mínimas crezcan hasta los 11 y los 12 grados en la mayoría de estos municipios y cuando las máximas se elevarán hasta rozar los 20. E incluso en puntos como Aranjuez, estas serán de 21 grados.