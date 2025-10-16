La Aemet avisa de lluvias y tormentas en Madrid a partir de las horas centrales del día: estas serán las zonas más afectadas

Las claves nuevo Generado con IA La Aemet ha emitido un aviso de lluvias y tormentas en Madrid a partir del mediodía de este jueves, con especial intensidad en el tercio occidental de la Comunidad. Las temperaturas máximas experimentarán un ligero descenso, situándose en torno a los 22-25 grados, mientras que las mínimas podrían mantenerse o subir ligeramente. Se prevé la aparición de pequeños bancos de niebla en las zonas de sierra de mayor altitud, especialmente en el extremo sureste de Madrid, dando lugar a jornadas otoñales.

Madrid lleva varios días en una situación climatológica complicada. Los expertos llevan advirtiendo toda la semana de la llegada de un frente con posibles lluvias dispersas, las cuales se han dejado ver menos de lo esperado hasta ahora. A pesar de ello, la capital y buena parte de la región se preparan para sacar los paraguas.

Todo hace indicar que este jueves será el día clave. Aunque no está del todo claro el momento en el que cielo puede romperse para soltar desde chubascos débiles hasta alguna tormenta aislada. Habrá que estar atentos a las predicciones climatológicas y, sobre todo, a los momentos centrales del día, ya que estas lluvias se esperan a partir del mediodía.

Así pues, lo más probable es que llegue un giro radical a Madrid, pero de manera gradual. De esos rescoldos del verano que todavía han seguido calentando con fuerza hasta esa bajada de temperaturas que traerá consigo estas lluvias. Por ello, la Agencia Estatal de Meteorología prevé para este jueves esas precipitaciones que nos obligarán a echar mano del paraguas y de la chaqueta.

Eso sí, está previsto que la zona más afectada sea el tercio occidental de la Comunidad de Madrid. Ahí, esos chubascos se harán especialmente intensos y podrían llegar a repetirse con más frecuencia a lo largo del día. Unas lluvias que provocarán que los termómetros se templen, ya que aunque las máximas experimentarán un ligero descenso, las mínimas se mantendrán estables o incluso subirán algún grado.

En líneas generales, no se esperan días fríos de cara a la entrada del fin de semana. Aunque los cielos encapotados podrían dar esa sensación. Las máximas en muchos puntos se situarán en torno a los 25 grados, mientras que las mínimas estarán en todo momento por encima de los 10. Por ello, lo que más preocupará serán las posibles lluvias.

¿Dónde y cuándo va a llover?

Madrid se prepara para posibles lluvias. Al menos, así lo indican los reportes de la Agencia Estatal de Meteorología y también el aspecto que muestran los cielos desde la mañana de este jueves. Está previsto que en algunas zonas de la región aparezcan chubascos débiles y dispersos dejando un panorama más complicado que en días precedentes.

Algo ya esperado teniendo en cuenta que las predicciones llevaban amenazando con la llegada de precipitaciones desde hacía varios días. Sin embargo, todo hace indicar que no será hasta las horas centrales de este jueves cuando estas aparezcan con más fuerza, dibujando el panorama que espera de cara al fin de semana.

En general, cielos grises con amenaza de romper en cualquier momento, aunque en pocas cantidades. De hecho, el día en el que se esperan más lluvias podría ser el domingo, a medida que el frío va poco a poco llegando al eje peninsular. Y es que las temperaturas son otro capítulo interesante en este episodio climatológico.

A pesar de que las mínimas subirán ligeramente, lo cierto es que las máximas van a experimentar un cierto descenso. Y pasarán de los 25 y 26 grados que tendremos este jueves en zonas como Alcalá, Aranjuez o Getafe, a caer incluso hasta los 22 grados que habrá en jornadas como este viernes o el propio domingo. Una tendencia que reinará durante la próxima semana.

A esos chubascos dispersos en la zona occidental y ese baile de temperaturas se le unirá también la aparición de pequeños bancos de niebla en las zonas de la sierra de mayor altitud, especialmente en el extremo sureste. Así pues, es lo que se podrían definir como jornadas otoñales con algún grado de temperatura más de lo habitual.