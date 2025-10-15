Piden año y medio de prisión por decir "mora de mierda, vete a tu país" a una mujer musulmana en Carabanchel

La Fiscalía Provincial de Madrid pide 18 meses de prisión para E. M. D. P., un hombre de 65 años que pronunció insultos a una mujer musulmana "totalmente despreciativos" y "degradantes" motivados por prejuicios religiosos. El acusado llegó a retorcer el brazo de la víctima para impedir que esta grabara los hechos, además de proferir amenazas.

Según el escrito de la Fiscalía al que ha tenido acceso Madrid Total, los hechos ocurrieron el 5 de junio de 2024, alrededor de las 12:55 horas en la calle Julio Antonio, en el distrito de Carabanchel.

En esta calle, según recoge el documento de la Fiscalía E. M. D. P., "movido por sus prejuicios hacia las personas que profesan el Islam", se cruzó en la vía pública con R. E. E., que portaba en ese momento un hiyab, la prenda que cubre la cabeza y el pecho y que suele ser utilizada por mujeres musulmanas, y la increpó verbalmente.

El relato del Ministerio Público recoge que el acusado lanzó a la mujer frases "totalmente despreciativas" y "degradantes", incluyendo expresiones textuales como: "…oye mora, que te estoy hablando… Vete a tu país, hija de puta… Mora de mierda, vete a su puto país, asquerosa".

En el momento en que la víctima trató de filmar la agresión verbal, añade la Fiscalía, el acusado se dirigió hacia ella "movido por un ánimo de menoscabar su integridad física", diciéndole "te voy a matar hija de puta, no me grabes" y retorciéndole fuertemente el brazo para intentar que dejara de tomar imágenes.

A consecuencia de lo ocurrido, una dotación policial procedió a la detención del acusado.

Ya en dependencias policiales, siempre según las actuaciones citadas por la Fiscalía, E. M. D. P. habría proferido declaraciones con el mismo tenor discriminatorio: "Doscientos años nos ha costado echar a los moros de mierda para que vengáis vosotros ahora a defenderlos. Manda cojones que os pongáis de parte de los moros de mierda".

El Ministerio Público imputa por estos hechos un delito contra los derechos fundamentales y libertades públicas en su modalidad de lesión a la dignidad (por los insultos y la conducta dirigida a menoscabar la dignidad de la víctima por su condición religiosa) y un delito leve de lesiones por la fuerza ejercida sobre el brazo de la mujer al intentar impedir la grabación.

Por todos estos hechos, se solicita la pena de 18 meses de prisión para E. M. D. P., así como una multa de 6 euros diarios durante 3 meses. También piden que el acusado no pueda acercarse a menos de 500 metros ni al domicilio ni a la víctima.

El caso ha quedado reflejado en el correspondiente escrito de acusación de la Fiscalía, que aporta la cronología de los hechos y las transcripciones de los insultos y amenazas atribuidos al procesado.