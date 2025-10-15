Alarma vecinal por el "riesgo real" de derrumbe en dos obras del centro de Madrid: "Podría pasar como en la calle Hileras"

El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid ha presentado una denuncia formal ante el Ayuntamiento de Madrid en la que advierte del "riesgo real" de nuevos derrumbes en varios edificios en obras del centro de la capital. Apuntan a que estos inmuebles presentan características similares a las de la calle Hileras 4, cuyo forjado ubicado en el quinto piso se derrumbó el pasado martes, dejando cuatro fallecidos.

La organización señala los edificios situados en las calles Tribulete, 7 y San Ildefonso, 20, donde actualmente se están ejecutando obras "en condiciones que podrían ser similares" a las del edificio de la calle de las Hileras.

Según el Sindicato, vecinas y vecinos de ambos bloques llevan meses alertando de grietas, vibraciones, filtraciones y desprendimientos de cascotes en sus casas, señales que podrían indicar daños estructurales graves.

A esto se suma la falta de garantías técnicas y de supervisión urbanística durante la ejecución de las obras.

Fuentes del citado sindicato confirman además que la Policía Municipal tuvo que intervenir recientemente en uno de los edificios tras la caída de fragmentos de fachada.

"Estamos ante una situación que podría desembocar en otra tragedia que se puede evitar. No podemos permitir que se repita un caso como el de Hileras", recoge el escrito presentado por la organización al que ha tenido acceso Madrid Total.

Por todo ello, en la denuncia formal, presentada ante el Servicio de Disciplina Urbanística del consistorio madrileño, el Sindicato solicita diversas medidas para garantizar la seguridad de los vecinos.

Entre ellas, la inspección técnica inmediata de los inmuebles ubicados en Tribulete 7 y San Ildefonso 20, la suspensión cautelar de todas las obras en curso hasta que se verifique su legalidad y seguridad estructural y la paralización preventiva de otras obras que presenten posibles deficiencias similares en toda la ciudad.

Desde el Sindicato insisten en que la prioridad debe ser "la seguridad de las personas y la preservación de las viviendas habitadas", y no los intereses especulativos. "No se puede jugar con la vida de los inquilinos por intereses inmobiliarios. Exigimos al Ayuntamiento que actúe de forma urgente y transparente", detallan.

El Sindicato de Inquilinas también ha aprovechado la denuncia para volver a poner el foco en lo que considera una "privatización del urbanismo madrileño" a través de las Entidades Colaboradoras Urbanísticas (ECUs).

"Estamos viendo cómo se delega la seguridad de los edificios en manos privadas con intereses económicos evidentes", denuncian desde la organización, que ha difundido un hilo explicativo en redes sociales para sintetizar su reclamación.

Por otro lado, días después del derrumbe del edificio de la calle Hileras, este mismo lunes, han comenzado los primeros trabajos de apuntalamiento para que la fachada sea segura.

La obra para transformar este inmueble en un hotel se encuentra ahora paralizada y a varios obreros que conocían a las víctimas del suceso se les ha concedido la baja por depresión.