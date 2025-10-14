Alejandro Castellano, experto en IA, lo tiene claro: "Un abogado dejará de ser necesario y de ganar 50.000€ si no la usa"

El mundo y la sociedad avanzan a ritmo de vértigo. Todo evoluciona y se transforma sin que muchas veces nos demos cuenta de cómo los cambios van formando parte de nuestro día a día. De repente, dejamos de escribir cartas, de llamar por teléfono fijo y sacamos de nuestro bolsillo un móvil capaz de hacer absolutamente todo.

Ahora, uno de los mayores avances de nuestro tiempo es la llegada de la Inteligencia Artificial, la cual se ha implantado en nuestros días llegando a todos los entornos que podamos imaginar. Hay muchas personas que no pueden vivir sin estas herramientas con las que planifican absolutamente todo.

Por ello, la mayoría de expertos explican que ha dejado de ser una "promesa tecnológica" para ser una herramienta de uso cotidiano y diario. Así pues, todo aquel profesional que no se apresure en aprender a utilizarla en su entorno, quedará relegado a un segundo plano.

Esta colonización silenciosa ha provocado que ya sea obligatorio que los estudiantes incorporen competencias para aprender a utilizar sus diferentes procesos. Incluso en ramas que, a priori, podrían parecer alejadas de este universo. Es lo que sucede con los abogados.

Ahora, en las universidades españolas, los estudiantes de derecho se forman con las herramientas que usarán en sus futuro trabajos, algo que está redefiniendo la educación jurídica. Así se está produciendo en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, un centro pionero en este campo.

¿Por qué la IA es importante si eres abogado?

La Universidad Rey Juan Carlos ha desarrollado en su campus de Vicálvaro el laboratorio AI-LERN a través del cual se realiza enseñanza práctica de derecho a través de la Inteligencia Artificial. Este espacio es uno de los primeros de este tipo que surge en España.

Su funcionamiento es realmente sorprendente, ya que el aula cuenta con asistentes legales virtuales, entornos inmersivos y tecnología de simulación real, donde los estudiantes pueden analizar casos, redactar escritos o resolver conflictos.

Esto se produce gracias al apoyo de herramientas como Maite.ai, la primera IA española especializada en derecho. Tal y como explica Antonio Serrano, profesor y coordinador de Digitalización, Innovación y Comunicación de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la URJC, "toda revolución tecnológica debe provocar una revolución educativa".

Y eso se traduce sobre todo en la adaptación a los nuevos entornos, como la IA: "Formarse no es opcional. O eres distinto, o eres sustituible. Creamos este laboratorio para que los futuros abogados aprendan con las mismas herramientas que utilizan los despachos".

Sin embargo, tal y como explican los expertos, en España muchos de estos cambios no se limitan al plano académico, sino también profesional. Por ello, por ejemplo, un abogado que no incorpore la IA a su día a día estará perdido y tendrá muy complicado mantener su trabajo, uno de los mejores pagado de nuestro país.

Según datos del portal Talent, un abogado en España cobra un sueldo medio de "50.000 euros al año". Y según Job Today, los salarios más bajos parten desde los 27.000 euros. Sin embargo, todos estos serán historia si los profesionales no incorporan la IA a su rutina.

La Asociación Europea de Tecnología Jurídica (ELTA) afirma que en España hay ocho de cada diez abogados que ya usan Inteligencia Artificial para preparar sus casos. Además, casi la mitad lo hace a diario. Las herramientas basadas en IA generativa permiten analizar documentación, redactar escritos, planificar interrogatorios y construir argumentos jurídicos en minutos.

Álvaro Castizo, abogado especialista en Derecho de familia, usa de manera habitual sistemas como Maite.ai. Esta es una plataforma que ha llevado para cambiar el sistema por completo. "Antes tardaba horas en redactar un escrito. Ahora lo tengo listo en minutos. Eso permite que un pequeño despacho compita con firmas mucho más grandes".

Además, Alejandro Castellano cree que esta tendencia debe ir a más y que la IA esté totalmente implantada en las fases educativas. "La IA no reemplaza el criterio jurídico, sino que lo refuerza con datos, precedentes y análisis más completos. Lo que antes era ciencia ficción hoy es una ventaja competitiva real".

Es el propio Castellano quien deja la sentencia más clara sobre el uso de la IA y el peligro real que tienen los abogados de perder sus sueldos de 50.000 euros y hasta su trabajo: “En el ámbito jurídico, quien no aprenda a trabajar con IA quedará rezagado”.

Aunque el 73 % de los profesores españoles ya utiliza inteligencia artificial en sus aulas, solo el 28 % del alumnado universitario recibe formación específica sobre cómo aplicarla a su sector profesional, según datos de GAD3 y el Observatorio FIEX. Para los expertos, este es el siguiente gran desafío de la educación superior: pasar del uso cotidiano al uso profesional de la tecnología.