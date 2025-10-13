La Aemet avisa de lluvias en Madrid a partir de esta hora: habrá caída de las temperaturas en todos estos municipios

Se complica la meteorología en Madrid. O, al menos, eso es lo que parecen indicar las previsiones meteorológicas que intentarán predecir qué tiempo va a hacer en las próximas horas tanto en la capital de España como en la Comunidad. Después de unos días de calma, vuelve la inestabilidad.

Madrid no está gozando de un otoño complicado en cuanto al tiempo se refiere, ya que el calor y las altas temperaturas han predominado hasta hace pocas horas. De hecho, este domingo, Día de la Hispanidad, el sol brilló con fuerza durante buena parte de la jornada.

Sin embargo, tal y como muestra la Agencia Estatal de Meteorología, puede que todo cambie a partir de la tarde de este lunes. Y es que la amenaza de lluvias en algunos puntos de la región es considerable. Eso sí, serán lluvias débiles y dispersas.

Además, estas lluvias no llegarían solas, sino que también lo harán con un descenso térmico importante, sobre todo en las máximas, donde nos alejaremos definitivamente los 30 grados. Es el principio del adiós a un verano que ha durado más de lo esperado.

Así pues, las próximas horas se prevén complicadas en Madrid con la posible aparición de lluvias, sobre todo en municipios situados cerca de la sierra de España. Eso sí, hay que mencionar que no hay previsto ningún aviso por fenómeno meteorológico adverso, por lo que reinará la calma a pesar del mal tiempo.

Posibilidad de lluvias en Madrid

La Agencia Estatal de Meteorología informa de lo que podría estar por venir en Madrid. Después de inicio del mes de octubre que ha estado marcado por las intensas lluvias en varias zonas de España, en las próximas horas podría llegarle el turno a Madrid.

Aunque no está confirmado, hay varias zonas que se encuentran bajo alerta de posibles precipitaciones. Lo que sí está claro es que en la mañana de este lunes, los cielos han cambiado su aspecto por completo, amaneciendo completamente encapotados y nubosos.

De hecho, en puntos a gran altitud de la sierra, estas nubes se han convertido en brumas y bancos de niebla. Es precisamente a raíz de esta situación que no se descartan lluvias débiles y chubascos dispersos a partir de las 17:00 horas. No obstante, la peor situación podría llegar a esas zonas de sierra y el este de la región.

Allí, estos chubascos serían más intensos y podrían ir acompañados incluso de tormentas. Pero siempre durante la tarde. Además, otra consecuencia del cambio de tiempo es la bajada de temperaturas, la cual se acentuará en varios puntos de la Comunidad.

Está previsto que los termómetros no superen los 25 grados en ninguno de sus puntos y que en algunas zonas como Collado Villalba, las máximas no superen los 21 grados. En otros puntos como Navalcarnero, Getafe, Aranjuez, Alcalá de Henares o la capital, estas oscilarán entre los 23 y los 24 grados.