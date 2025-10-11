Derriban de forma controlada la mítica cúpula del Cine IMAX de Méndez Álvaro en Madrid

Derriban de fórmula controlada la mítica cúpula del Cine IMAX de Méndez Álvaro en Madrid alon_zito en X

La cúpula del mítico cine IMAX de Méndez Álvaro, ubicado en el parque Tierno Galván, ha sido demolida durante la mañana del sábado con motivo de las obras de remodelación que se están llevando

Esta ha sido un derrumbe programado que contaba con todos los permisos necesarios para su ejecución, según han podido confirmar fuentes de la Policía Municipal y Emergencias a este periódico. En esta acción han intervenido agentes de ambos cuerpos, así como los Bomberos y el Samur.

Este icónico cine de la capital lleva una década cerrado y ahora mismo se encuentra en una fase de remodelación para convertirlo en un teatro de musicales.

Se espera que, tras la obra, el aforo del recinto pase de 477 a 1.500 personas. El proyecto cuenta con una inversión de 20 millones de euros.

Derrumbe en Ópera

Este no ha sido el único derrumbe que ha tenido lugar esta semana en Madrid, el pasado martes un edificio de seis plantas que estaba en obras en la calle Hileras, número 4, cerca del barrio de Ópera, se derrumbó dejando 4 muertos.

Entre ellos se encontraba Laura, la arquitecta del proyecto, de unos 30 años, que se hallaba en un baño de la primera planta, donde estaban ubicadas las oficinas. Además, también perdieron la vida otros tres obreros que se encontraban en su interior.

Alrededor de las 22:20 del pasado martes, los servicios de rescate conseguían recuperar dos cuerpos sin vida en el número 4 de la calle Hileras de Madrid, entre Sol y Ópera. Entre las 2:00h y las 3:00h de la madrugada del miércoles, los bomberos lograban localizar otros dos cadáveres entre los cascotes del edificio.