Detenido por violar a su hija de ocho años junto a dos compañeros de piso en repetidas ocasiones en Usera

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre de 38 años por haber violado presuntamente a su hija de 8 años en repetidas ocasiones tras haber consumido, y haberle suministrado, sustancias estupefacientes en un piso de Usera.

Según fuentes policiales, la detención se produjo durante la madrugada del pasado sábado 4 de octubre, cuando la sala CIMACC 091 de la Policía Nacional recibió un aviso de una posible agresión sexual a una menor en un piso de Usera.

Fue la madre de la niña la que alertó hacia las 7.00 horas de que su hija había sido violada por su padre y por otros dos hombres con los que convivía esta familia.

A su llegada, los agentes comprobaron que la agresión sexual era positiva y detuvieron a los tres hombres por un presunto delito de agresión sexual con penetración.

El padre es un hombre boliviano de 38 años con antecedentes penales y sus compañeros de piso son un ecuatoriano, también con antecedentes, y un joven colombiano de 24 años, sobre el que no constaban delitos previos.

Los agentes encontraron restos de sustancias estupefacientes en la habitación en la que se habían producido los abusos sexuales.

Una vez hechas todas las comprobaciones, la víctima fue trasladada al hospital junto a su madre para una mayor exploración tras haberse activado el protocolo por agresión sexual.

Tal y como publica el diario El Mundo, la menor declaró en entrevista reservada con una agente que "papá y el otro chico me han tocado en mis partes con su cosa" y que "me lo han hecho por detrás también".

Según publica el citado medio, la menor relató los tocamientos y posterior penetración, mientras el progenitor le tapaba la boca para que no se oyeran los gritos.