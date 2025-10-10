Accidente en Guadarrama: muere el conductor de una furgoneta tras chocar con un autocar escolar en la M-527

Trágico accidente durante la mañana de este viernes en el kilómetro 2 de la M-527 en el término municipal de Guadarrama. Un hombre de 30 años ha muerto tras chocar con su furgoneta contra un autocar escolar que, en ese momento, no tenía niños en su interior.

Según informa un portavoz del 112 de la Comunidad de Madrid, dos dotaciones de bomberos han liberado al conductor que se encontraba atrapado.

Al entrar en parada cardiorrespiratoria, los sanitarios del Summa 112 comenzaron las maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero, por desgracia, no lograron reanimarlo y confirmaron su fallecimiento.

El conductor del autobús resultó ileso tras el accidente y no se han visto otros vehículos implicados en este siniestro que ha sucedido hacia las 6.49 horas de este viernes.

La Guardia Civil de Tráfico se encarga ya de investigar las causas de este accidente.