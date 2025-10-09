Incendio en el chalé de Vinicius en La Moraleja: el fuego ha empezado en la sauna gimnasio del sótano y no hay heridos

Dos dotaciones de los bomberos de Madrid han extinguido durante la mañana de este jueves un incendio que ha comenzado en la sauna-gimnasio del chalé del futbolista del Real Madrid Vinicius Junior ubicado en La Moraleja.

Hasta el lugar se han desplazado dos dotaciones de bomberos para sofocar las llamas.

Según un portavoz del 112 de la Comunidad de Madrid, el fuego se ha iniciado en la sauna-gimnasio ubicado en un sótano.

El humo ocasionado por el incendio se ha filtrado por el hueco de la escalera, pero no se han producido daños graves en la vivienda.

No ha habido intoxicados ni heridos, por lo que el Summa 112 no ha tenido que realizar atenciones.

Según las citadas fuentes, todo apunta a que se trata de un incendio de origen eléctrico.

La Moraleja es una de las urbanizaciones más exclusivas de Alcobendas, conocida desde hace décadas por dar cobijo a famosos y grandes personalidades.

Distintas fuentes inmobiliarias coinciden en que la ubicación -a pocos minutos del aeropuerto en coche-, las parcelas con "amplios jardines" y las opciones para hacer una vida en familia son las 'bondades' que atraen a personalidades adineradas a La Moraleja.

La Moraleja se proyectó en los años 40 en un bosque de encinas. El núcleo residencial reúne a más de un millar de chalés unifamiliares y cientos de viviendas adosadas. Se encuentra junto a la A-1 y pegada a otras dos urbanizaciones: El Soto y El Encinar de los Reyes.

Inmobiliarias que trabajan sobre el terreno destacan que, además de la ubicación o el tamaño de las fincas, La Moraleja es segura, tiene una amplia oferta de servicios, deporte, el Real Club de Golf... y un largo catálogo de colegios.

Además, desde hace unos años, La Moraleja atrae a inversores latinoamericanos que han encontrado en esta zona el núcleo residencial que buscaban.

Sergio Suárez, de Suma Inmobiliaria, informó a este periódico del interés por La Moraleja de latinoamericanos que ya estaban afincados en la capital: "Después del confinamiento que sufrimos, se dieron cuenta de la importancia de tener espacio exterior".

"Poco a poco fueron viniendo venezolanos, mexicanos y en los últimos dos años se ha incrementado el interés también por parte de argentinos, colombianos y peruanos", precisa.