El edificio derruido de Ópera habría sido denunciado por una vecina en el Ayuntamiento por alterar parte de su estructura

Los alrededores del derrumbe del forjado de un edificio en la calle Hileras, acordonados . Efe

Una vecina del edificio siniestrado en la calle Hileras, número 4, se habría dado cuenta de que algo no iba bien en las obras que han acabado con cuatro trabajadores muertao y, según ha podido saber este periódico, habría presentado varias denuncias al Ayuntamiento de Madrid alegando que se estaban modificando paredes de carga, vigas maestras y estructuras clave.

En la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid aseguran que no les constan denuncias por esos motivos, pero no pueden asegurar que no se hayan presentado en otras instancias, como la Junta de Distrito de Centro, en la que han mantenido silencio en las reiteradas ocasiones que este periódico ha tratado de confirmar la información.

Según ha podido saber Madrid Total, la persona denunciante, que es arquitecto, alertó de que ese tipo de modificaciones no se podían hacer en el edificio, ya que se estaría tocando la estructura base.

El objetivo de mover estas estructuras sería obtener más espacio en este edificio que estaba destinado a convertirse en un hotel de cuatro estrellas.

La persona denunciante también se quejó del excesivo ruido y las vibraciones que se producían en la obra, ya que trabaja en una zona cercana al edificio del derrumbe.

Papeles en regla

Sobre la licencia de la obra, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, confirmó que la obra de la calle Hileras tenía "los papeles en regla" desde el punto de vista urbanístico, con licencia desde febrero y que "en principio todo estaba bien".

Desde el lugar del siniestro, el primer edil indicó que "los papeles estaban en regla desde el punto de vista urbanístico" y que se "estaba ejecutando la reforma de acuerdo con la autorización que se había concedido". "Aparte de una revisión más profunda y exhaustiva que se pudiera hacer, en principio todo está bien", resumió.

Durante la mañana del miércoles el edificio derrumbado está siendo apuntalado por los bomberos porque "tiene una estructura que hay que vigilar permanentemente para que no se pueda producir otro derrumbe".

Según informaron desde Emergencias Madrid, el origen de este derrumbe se produjo cuando se desprendieron los forjados interiores del último piso, lo que produjo un efecto dominó que terminó con la vida de Laura, la arquitecta del proyecto, y a tres trabajadores: Dambéle, Alfa y Jorge, originarios de Malí, Guinea y Ecuador.

El desprendimiento se produjo hacia las 13.00 horas de este martes y provocó una gran nube de polvo en pleno centro de Madrid que obligó a desalojar a los comerciantes de los establecimientos cercanos.

Hasta el lugar se desplazaron 18 dotaciones de bomberos del Ayuntamiento de Madrid, 13 unidades de Samur y la Policía Municipal de Madrid que se ha hecho cargo del suceso y de la investigación de este derrumbamiento.

Tras el suceso, Samur atendió a 3 heridos: dos con contusiones a los que asistió también una psicóloga del servicio y otro herido con una fractura de un miembro inferior, que fue trasladado al hospital.

Hacia las 18.40 horas, los bomberos de Madrid iniciaron la búsqueda de los desaparecidos con los perros de Policía Municipal y de UCR (Asociación Unidad Canina de Rescate de España) en la estructura colapsada.

La Unidad de Apoyo Aéreo de Policía Municipal de Madrid también monitorizó con los drones la zona recabando imágenes del interior que facilitarán las labores de rescate. Además, la Policía Judicial de Madrid está investigando el suceso, ya que se trata de un accidente laboral.

Un nuevo hotel

El edificio de la calle Hileras 4 que se ha derrumbado llevaba mucho tiempo vacío, cerrado y no había causado problemas hasta ahora.

Solo disponía para su uso de un pequeño aparcamiento que utilizaban los vecinos de la zona.

Bomberos de Madrid y otros equipos de emergencias trabajando en el lugar del accidente. Efe

El pasado mes de junio, se tramitó una declaración responsable de actividad para la instalación de una grúa-torre en el interior del edificio.

En la información disponible en el Catastro figura 1965 como año de construcción del edificio, que cuenta con seis plantas y un sótano, con un total de 6.745 metros cuadrados.

La empresa constructora Rehbilita es la encargada de su reforma integral. El destino era convertirlo en un hotel de cuatro estrellas, como se señala en su propia página web.

Según detallan, se encontraban poniendo losas en el suelo y el peso ha provocado el derrumbe.

Desde la Comunidad de Madrid seguimos volcados con los desaparecidos en el derrumbe del edificio en Ópera.



Con el #SUMMA112 desplegado y a disposición de todos los equipos de emergencias del Ayuntamiento de Madrid, que están haciendo una gran labor. pic.twitter.com/8u0V7UWQW6 — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) October 7, 2025

Tal y como especifican, se estaban encargando de su rehabilitación integral y consolidación estructural, la reestructuración de los garajes. Según las trabajadoras del local de al lado, llevaba seis meses en obras.

Ayuso se desplazó hasta el lugar para conocer la situación de este suceso con los responsables de los servicios de Emergencias del puesto de mando que se habilitó junto al inmueble siniestrado.

También se acercaron hasta el lugar la vicealcaldesa de la capital y el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante.

Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, suspendió su participación en la Bloomberg LSE European City Leadership Initiative que tiene lugar en Londres y regresará a la capital tras el suceso.

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, llamó durante el martes a ser "prudentes" con el derrumbe , "una catástrofe" en "el tajo".

Explicó que "se ha venido abajo el forjado de un edificio que se estaba rehabilitando y esto ha conllevado una caída a plomo hasta el sótano".

También indicó que es prematuro hablar de qué motivó "este accidente laboral, esta catástrofe en realidad".