Una pelea entre dos vecinas del edificio okupa de Parla termina con una bebé de un mes grave tras ser rociada con un extintor

La urbanización okupa de Fuente Arenosa 1, en Parla, uno de los enclaves "más peligrosos" del municipio, según los vecinos de la zona, vuelve a ser escenario de una agresión que pudo haber terminado en tragedia.

Según informan fuentes policiales, el pasado viernes 3 de octubre, hacia las 14.00 horas, tras una fuerte discusión entre dos mujeres, una bebé de tan solo 35 días terminó rociada con la espuma de un extintor, lo que le provocó fuertes complicaciones respiratorias.

Todo sucedió cuando los agentes fueron comisionados cuando un residente de Fuente Arenosa 1 alertó de que una vecina trataba de llevarse a una recién nacida de un domicilio.

A su llegada a la urbanización, los agentes encontraron a la madre con su hija en los brazos, que se encontraba cianótica, es decir, con la piel color morado y con las extremidades rígidas por falta de oxígeno.

La madre no paraba de decir "quiere matar a mi hija", "está muerta, no respira" y les pedía a los agentes que "llamaran a la ambulancia".

Ante este escenario, los agentes comenzaron a practicar a la bebé maniobras de resucitación, ya que la pequeña estaba completamente inmóvil.

Fue trasladada de urgencia al Hospital Universitario Infanta Cristina de Parla, donde los sanitarios se hicieron cargo de ella.

Los agentes estuvieron durante todo el trayecto al hospital practicándolo maniobras de reanimación que, según explican, fueron clave para que la pequeña no perdiera la vida.

El motivo por el que la bebé se encontraba en ese estado fue porque había sido fuertemente rociada con la espuma de un extintor, que una vecina había descargado sobre ella.

Al parecer, la madre y la vecina habían tenido discusiones y, tras una de ellas, la agresora llamó a la puerta y vació el contenido del extintor sobre madre e hija, ocasionándole los citados daños a la bebé.

Según ha podido saber Madrid Total, la madre de la bebé ya había tenido otros problemas con esta vecina, a la que acusa de vender droga en el edificio.

Por estos hechos, la agresora fue denunciada y citada para un juicio inmediato por un delito leve.

Se acusa a esta mujer de origen magrebí de 40 años, con antecedentes de los delitos de lesiones y amenazas.

No es la primera vez que Fuente Arenosa 1 es escenario de problemas sociales. Varios vecinos de Parla definen este complejo de viviendas como "una de las zonas más peligrosas de Parla".

En la actualidad, estos bloques son propiedad de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) y están en su mayoría okupados.

Eran viviendas de protección oficial con alquileres bajos, pero, cuando los inquilinos comenzaron a marcharse, comenzaron las okupaciones y con ellas problemas como tráfico de drogas, reyertas o marginalidad de algunos residentes.

A mediados de febrero, las alarmas saltaron en Fuente Arenosa 1 cuando se produjo el brutal apuñalamiento de Suffian, un joven magrebí de 35 años al que acuchillaron por el robo de un móvil.

A pesar de que la gran mayoría de los pisos de esta urbanización están okupados, sí hay algunos pisos en los que hay residentes legales.

Estos vecinos cuentan que en Fuente Arenosa "ha habido de todo": "Tiroteos, droga y delincuencia".

"Aquí se ha intentado todo. Hubo un tiempo en el que pusieron seguridad en el patio, pero los okupas les tiraban objetos desde la ventana y se tuvieron que ir", apostilló una vecina sobre la situación en esta zona de Parla.