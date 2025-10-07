Aemet avisa a Madrid de un vuelco en el tiempo: caída de las temperaturas y alerta por chubascos a partir de este día

Tiempo loco el que está haciendo en esta época del año en Madrid. El verano se marchó y dejó una racha de días fríos que hacían presagiar un otoño complicado. Sin embargo, los expertos lo tenían claro: tan solo era un espejismo. Iba a hacer calor.

Solo basta con mirar a los termómetros para comprobar que la fuga de las temperaturas estivales había sido una cosa pasajera. Y es que en los últimos días las máximas han alcanzado incluso los 30 grados, algo bastante inusual ya entrado el mes de octubre.

Pero como todo, este calor también llega a su fin y ahora sí que parece que el otoño hace acto de presencia de verdad. Al menos, a juzgar por lo que se viene en el final de esta semana y al comienzo de la próxima, con un cambio en la climatología gradual, pero acentuado.

Durante este martes y miércoles todavía tendremos oportunidad y tiempo de despedirnos del calor. Pero a partir del jueves llega ese cambio de tendencia que marcará los próximos días. Que nos obligará a buscar en el armario para sacar las chaquetas y los abrigos en el caso de los más frioleros.

Además, tal y como avisa la AEMET, también será momento para estar pendientes a las alertas por posibles chubascos. Aunque las lluvias entrarán por el frente mediterráneo, lo cierto es que algunos restos podrían llegar al eje peninsular, haciendo acto de presencia en la Comunidad de Madrid.

¿Llega el frío a Madrid?

No el frío del invierno, pero sí es cierto que bajan las temperaturas. Otoño es una época muy particular del año, con muchos cambios. Los termómetros suben y bajan y tras unos días al alza, llegan las vacas flacas. Se aproxima el momento de buscar algo de resguardo.

Los expertos advirtieron que el inicio del otoño será cálido y seco y parece que esa barrera ya se ha superado. Al menos en zonas como Valencia o Baleares donde la primera dana del curso ya causó estragos. Ahora, podría aproximarse una segunda que tendrá su eco en Madrid.

Entra por el flanco este un nuevo frente que provocará una caída de las temperaturas. Estas pasarán de rozar los 30 grados a situarse cerca de los 20 en cuanto a las máximas se refiere. Y con mínimas que podrían bajar entre los 10 y los 13 grados, en función de la zona.

Además, hay alerta por posibles chubascos, aunque eso sí, dispersos y poco abundantes. Esta situación está prevista que cambie a partir del jueves y que se agrave a medida que llegue el fin de semana. Aunque los días de mayor frío comenzarán a partir del lunes que viene.

Las regiones que mejor clima tendrán serán municipios como Alcalá de Henares o Aranjuez, los cuales han registrado las máximas de la Comunidad de Madrid. Collado Villalba o Fuenlabrada también serán otros puntos donde el calor persista un poco más.

Aún así, el Día de la Hispanidad, fecha señalada por muchas personas, se espera que haga buen tiempo. Un clima agradable dentro del frío propio del mes de octubre para poder seguir el esperado desfile.

De hecho, la propia Agencia Estatal de Meteorología define así su predicción para lo que resta de semana: "Con cierta incertidumbre, se espera un episodio de lluvias intensas, persistentes y con tormenta en el mediterráneo; también podría haber chubascos en el interior peninsular". El Levante marcará el destino de Madrid y las regiones cercanas.

Por su parte, los expertos de Meteored vaticinan una situación muy similar: "Las precipitaciones descargarían localmentecon fuerza en Baleares, Comunidad Valenciana, Cataluña, Región de Murcia, extremo oriental de Castilla-La Mancha, este y sur de Andalucía y Teruel. El jueves además estos chubascos tormentosos podrían hacer acto de presencia en el interior y zonas de montaña del centro y este de la Península".