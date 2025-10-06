Apuñalado de madrugada y en plena calle en Delicias un joven de 29 años: le acuchillaron en el cuello y en la espalda

La Policía en el lugar de los hechos. Telemadrid

Tras un fin de semana marcado por agresiones, reyertas e incluso un homicidio, durante la madrugada de este lunes ha tenido lugar un nuevo episodio de violencia en las calles de Madrid.

Según informa un portavoz de la Policía Nacional, hacia las 00.50 de la madrugada de este lunes, un joven de 29 años recibió varias puñaladas mientras se encontraba en la calle Delicias, a la altura de la calle Tortosa, hablando por teléfono en un banco.

Tal y como informan desde Emergencias Madrid, la víctima presentaba dos heridas por arma blanca en el hombro y en el cuello.

Fue trasladado con pronóstico reservado al hospital 12 de Octubre con pronóstico reservado para realizarle una mayor exploración de las lesiones.

Según informan fuentes policiales, aún no se ha encontrado al autor de este apuñalamiento ni el arma que usó, por lo que hay una investigación abierta para esclarecer el motivo de este suceso.

Este suceso se produce después de un fin de semana con nada menos que cuatro reyertas y episodios violentos en la Comunidad de Madrid.

El más grave, el asesinato de un hombre en Puente de Vallecas. Falleció en la noche del pasado viernes tras ser agredido con un arma blanca en el pecho en un bar del distrito madrileño de Puente de Vallecas.

Tras iniciar la investigación, los agentes de la Policía Nacional detuvieron a un varón de 57 años por su presunta participación en estos hechos.

Los hechos sucedieron a las 22 horas, cuando se recibió una llamada por parte del CIMACC-091, con motivo de una pelea entre dos individuos en la que uno de ellos había sido herido con un arma blanca a la altura del número 40 de la calle Carlos Aurioles.

Pocos minutos después, efectivos del SAMUR-Protección Civil han asumido la asistencia sanitaria y han iniciado maniobras de reanimación cardiopulmonar, ya que el hombre había entrado en parada cardiorrespiratoria.

Los profesionales han prolongado los intentos de reanimación durante más de 30 minutos, sin que finalmente se haya podido revertir el estado del paciente, confirmando su fallecimiento en el lugar.

Poco después, la Policía encontró en las inmediaciones al responsable, procediendo a su detención por un delito de homicidio.