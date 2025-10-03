Persecución policial a plena luz del día en Fuenlabrada: el coche a la fuga termina volcado con tres heridos, uno muy grave

Aparatoso accidente en Fuenlabrada tras una persecución policial. Un portavoz del 112 informa de que tres personas han resultado heridas, una de ellas muy grave, tras volcar un vehículo que invadió la acera.

Los hechos han sucedido hacia las 10.00 horas de este viernes a la altura de la calle Grecia número 9, una de las zonas más concurridas de Fuenlabrada a plena luz del día y muy cerca de un centro comercial.

Al parecer, según relatan las citadas fuentes, el coche al que perseguía la policía invadió la acera, chocó contra una escalinata y terminó volcando.

Accidente en Fuenlabrada.



📍 Calle Grecia.



Un coche a la fuga invade la acera, choca con una escalinata y vuelca sobre la calzada.



El #SUMMA112 atiende y evacua a los 3 ocupantes: 1 herido muy grave, 1 grave y 1 potencialmente grave.



Investigan @policia y @PoliciaFuenla. pic.twitter.com/C8peFl8ijE — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) October 3, 2025

A su llegada, el Summa 112 atendió a tres personas: el conductor, un varón de unos 30 años con contusiones que fue trasladado al hospital de Fuenlabrada con pronóstico potencialmente grave.

El copiloto, un varón de unos 45 años con politraumatismos que fue trasladado en estado muy grave al hospital 12 de Octubre.

Y por último, el pasajero de la parte de detrás del coche, un varón de 28 años con un traumatismo torácico que fue trasladado grave al Gregorio Marañón.

Según informan fuentes del 112, todos ellos fueron estabilizados en el lugar y evacuados por el Summa 112.

Investigan esta persecución la Policía Nacional y la Policía Municipal.