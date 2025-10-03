Luto en Madrid tras la muerte de José Andrés, el oficial de Bomberos fallecido en un accidente en Majadahonda

José Andrés, el bombero fallecido en la M-50. 112 Comunidad de Madrid

Los servicios de emergencias madrileños están de luto tras la muerte accidental de José Andrés, oficial de Bomberos de la Comunidad de Madrid, que falleció este jueves en un accidente de moto en la M-50.

José Andrés, de 62 años, sufrió un accidente en la M-50, a la altura del kilómetro 76, en el término municipal de Majadahonda, hacia las 16.15 horas.

Según informó el 112 de la Comunidad de Madrid, el vehículo se salió de la vía y colisionó contra la mediana.

Desde la #ASEM112 queremos enviar todo nuestro cariño a la familia y amigos del oficial de #BomberosCM, José Andrés Vieítez, fallecido este jueves.



Un gran profesional y una extraordinaria persona.



Nuestro más sentido pésame. DEP. 🕯️ pic.twitter.com/HIyENrzezB — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) October 2, 2025

Cuando llegaron los sanitarios del Summa 112, José Andrés se encontraba en parada cardiorrespiratoria.

A pesar de los intentos de reanimación durante 40 minutos, no fue posible revertir la situación y finalmente confirmaron su fallecimiento.

La Guardia Civil de Tráfico se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del siniestro.

En el perfil de X, antes de Twitter, del 112 de la Comunidad de Madrid, han publicado una fotografía de José Andrés, al que definen como "gran profesional y una persona extraordinaria".

La publicación no ha tardado en llenarse de mensajes de condolencias para la familia y los amigos de José Andrés, que coinciden en definirle como "una persona excepcional".

El cuerpo de Bomberos de Alcorcón y el equipo de Samur Protección Civil se han querido sumar a las condolencias y han publicado en sus redes sociales mensajes de cariño para todos los familiares y amigos de José Andrés.