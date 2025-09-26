El Ratilla, "líder absoluto" de los ultras Suburbios Firm: la boda que acabó con un imperio de drogas al sur de Madrid

El Ratilla junto con armas y material incautado por la Policía Nacional. Policía Nacional y E.E

Fuerte golpe policial al grupo ultra deportivo Suburbios Firm con nada menos que 13 detenciones, entre ellos su líder absoluto apodado El Ratilla. Los arrestos se produjeron horas después del que iba a ser uno de los días más felices de este cabecilla: su boda.

El Ratilla se disponía a irse de luna de miel cuando fue detenido el lunes 22 de septiembre. A él y al resto de arrestados se les acusa presuntamente de cometer los delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y blanqueo de capitales. Tres de los arrestados han ingresado en prisión.

Pero no es la primera vez que El Ratilla y Suburbios Firm acaparan titulares. Fueron noticia en el año 2021 tras protagonizar una protesta homófoba y racista en Chueca al grito de "Fuera maricas de nuestros barrios" o "fuera sidosos de Madrid".

Tal y como publicó EL ESPAÑOL, cuando se produjeron estas protestas, El Ratilla es un joven de carácter violento cercano a grupos moteros que, según sospechan los círculos ultras, fue "el soplón" que precipitó las cuchilladas entre ultras del bar Duratón, en diciembre de 2013.

Según fuentes de la actual investigación, El Ratilla tiene un historial en narcotráfico y en el blanqueo de capitales. Desde que surgió Suburbios Firm es el líder absoluto del grupo y una cara conocida de la Policía.

Él y su grupo se hicieron un buen hueco en el mundo del narcotráfico del sur de Madrid e incluso controlaban alguna discoteca de Fuenlabrada y Villaverde.

Al mismo tiempo, movían droga en el sur de Madrid, en Fuenlabrada, en Vallecas o en Villaverde, principalmente.

Al parecer, El Ratilla tenía muchos contactos y una gran cantidad de proveedores de diversa índole.

Además, Suburbios Firm se encontraba en una fase de gran crecimiento y la investigación ha podido culminar con éxito para evitar que se convirtiera en una pequeña mafia autóctona del sur de la capital.

Fuentes de la investigación detallan que tenían localizadas a distintas víctimas de relevancia pública y sus respectivos domicilios. A algunos incluso los llegaron a abordar por la calle

Un grupo jerarquizado

La Policía inició una investigación en el año 2023, cuando detectó un entramado delincuencial gestionado de Suburbios Firm.

Sus integrantes conformaban un grupo muy cohesionado y jerarquizado en torno a su líder, incitando al odio y a la violencia extrema contra colectivos antagónicos y vulnerables, como por ejemplo grupos de ultraizquierda, el colectivo LGTBI, colectivos migrantes o menas.

Durante el desarrollo de la investigación, tutelada por el Juzgado de Instrucción número tres de Pozuelo de Alarcón, los agentes pudieron comprobar cómo la organización se servía, principalmente, del tráfico de cocaína tanto para la financiación de sus actividades en el entorno del fútbol como para su propio beneficio personal.

Durante los registros, practicados de forma simultánea en diez viviendas y una empresa, se han intervenido un arma de fuego, armas simuladas, dos chalecos antibalas, tres táseres, más de cincuenta defensas extensibles, numerosas armas blancas, casi 5 kilos de cocaína, así como otras sustancias estupefacientes como hachís, ketamina o cristal.

También se ha intervenido numeroso material de carácter supremacista, relativo a este grupo ultra radical Suburbios Firm y a otros grupos ultras hermanados con éste.

Además, se ha localizado un vehículo caleteado utilizado para el transporte clandestino de las sustancias estupefacientes y su posterior distribución.

Especialmente significativa es la gran cantidad de dinero en efectivo hallado durante los registros, logrando intervenir más de 100.000 € en los domicilios de los integrantes de la cúpula del grupo.

La operación ha sido liderada por la Comisaría General de Información con el apoyo de la Brigada Local de Policía Judicial de Pozuelo y la Brigada Provincial de Información de Madrid.

Estas actuaciones se encastran con la línea de actuación señalada en la Estrategia Nacional contra el Terrorismo en lo referente a los extremismos violentos.

Las investigaciones continúan en curso bajo la dirección del titular del Juzgado de Instrucción número tres de Pozuelo de Alarcón, quien ha decretado el ingreso en prisión para tres de ellos.

La Policía Nacional cuenta con un Plan Operativo de Prevención de Radicalización Violenta, una herramienta fundamental que se integra en el marco del Plan Estratégico Nacional de Prevención y Lucha contra la Radicalización Violenta (PENCRAV) de la Secretaría de Estado de Seguridad.

El objetivo principal de este Plan es establecer un marco de trabajo desde una perspectiva multidisciplinar que potencie las capacidades preventivas y de respuesta de la Policía Nacional frente a los riesgos asociados a los procesos de radicalización violenta.

Otro de sus objetivos es la transformación de la información en inteligencia útil que permita prevenir, detectar e interrumpir estos procesos de radicalización violenta.

Para lograrlo, se impulsa el desarrollo de herramientas de análisis de riesgo y de nuevos procedimientos de trabajo.

A nivel organizativo, destaca la creación de una red territorial de equipos especializados en la prevención de la radicalización violenta y de una estructura central integrada por miembros de la Comisaría General de Información y de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana (a través de la Unidad Central de Participación Ciudadana), todo ello coordinado por la Unidad de Planificación Estratégica y Coordinación.