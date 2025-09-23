La madre de Héctor, el joven que recibió una paliza en Moralzarzal tras sacarlo del bus: "Pudo quedar en silla de ruedas"

El momento en el que un joven recibe una paliza en las fiestas de Moralzarzal E.E.

Las fiestas del municipio de Moralzarzal, que se han desarrollado entre el 18 y el 23 de septiembre, han tenido un cierre marcado por violentos y tristes sucesos: una joven fue agredida sexualmente, se produjo el allanamiento en varios chalets y un chico recibió una brutal paliza cuando iba a coger el autobús.

Este último suceso quedó registrado en un vídeo que, como suele suceder en estos casos, corrió por las redes sociales, en los chats de los vecinos y también acompaña a esta información.

Las imágenes hablan por sí solas. Héctor, el joven que lleva una camiseta naranja, comienza a discutir con otra persona a la entrada de un autobús.

Pelea autobús

Pocos segundos después, Héctor da un cabezazo. Pero según Noelia, la madre del joven, la persona con la que discutía "no llegó a recibir ningún golpe": "Se ve en el vídeo que no se desploma ni tiene ninguna herida".

Tras un forcejeo, una persona saca del vehículo a Héctor a rastras y cogido por el cuello, lo tiran al suelo y comienzan a propinarle golpes y patadas.

Una violenta escena sobre la que el Ayuntamiento de Moralzarzal se ha pronunciado: "La víctima fue atendida con heridas leves en el servicio de urgencias de nuestro Centro de Salud".

"Es un asunto que se encuentra en manos de la Guardia Civil y, por supuesto, desde el consistorio, condenamos cualquier tipo de violencia", apostillaron desde el ayuntamiento moralzarzaleño.

Sin embargo, Noelia cuenta en conversación telefónica a Madrid Total su versión de lo que sucedió el pasado sábado hacia las 02.00 horas.

"Héctor y su novia volvían de las fiestas de Moralzarzal y, al subir al bus, vieron que un hombre estaba increpando al conductor. Por ese motivo, mi hijo le pidió que parara y que dejara en paz al trabajador", explica.

Es aquí donde comienza el vídeo. "Los agresores, y mucha gente que ha visto el vídeo, dicen que era Héctor el que tenía un comportamiento violento y no fue así", apunta Noelia.

Además, cuenta que Héctor "no conoce de nada a sus agresores" y que tan solo había ido "con su chica y sus amigos a pasarlo bien a las fiestas": "Estaba cogiendo el autobús para volver a casa".

"La novia de mi hijo me llamó corriendo diciendo que estaba sangrando mucho y que estaba casi inconsciente. Me vestí corriendo y fui para allá. En un primer momento, Héctor fue atendido por los equipos de Protección Civil. Después fuimos al hospital de Collado Villalba", cuenta.

Detalla que, como consecuencia de la paliza filmada, Héctor tiene lesiones "en muchas partes del cuerpo" y pudo haber quedado "en silla de ruedas" si una de las patadas hubiera afectado a la médula espinal.

El joven tiene "el labio con puntos, la boca morada, el escafoides dañado, el pie derecho y la rodilla con moratones, y mucho dolor en las costillas y en el cuello".

"Además, tiene mucho miedo. Si mi hijo hace algo mal, nunca lo voy a justificar, pero nadie merece una paliza como la que se ve en el vídeo", explica.

La familia ya ha interpuesto una denuncia a la Guardia Civil de Moralzarzal, que tiene una investigación abierta sobre esta agresión acaecida en las fiestas de Moralzarzal 2025.