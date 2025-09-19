Un universitario en Madrid, alto y claro sobre el "problema estructural" de la capital: "Tenemos que matarnos"

Madrid es el principal destino de los jóvenes españoles que buscan un futuro laboral y académico. Solo en 2022 llegaron más de 11.000 menores de 34 años a la Comunidad, según un análisis del Instituto Elcano, lo que la sitúa como la provincia que más jóvenes atrae en todo el país.

Mientras tanto, territorios como Zamora pierden población juvenil de forma constante, lastrados por la falta de oportunidades laborales y con uno de los índices más altos de emigración juvenil, según datos del SEPE.

El testimonio de Aritz Durán refleja ese movimiento. "Efectivamente, aquí en Madrid tenemos un problema estructural muy grande en materia de vivienda, porque estamos haciendo que la mayoría de jóvenes de nuestro país se vayan de sus ciudades

Tal y como relató en laSexta Xplica ese es su caso: "Me voy de Valladolid, vengo a Madrid en búsqueda de un futuro mejor, me encuentro que cuando estoy terminando la carrera, nos encontramos todos los jóvenes, que cuando empezamos a trabajar, el precio de la vivienda está inasequible", relató en .

La queja tiene cifras detrás. El precio medio de una habitación en Madrid alcanzó en julio de 2025 los 585 euros mensuales, un 10,2% más que el año anterior y un 54% más que en 2020. En barrios como Salamanca se superan los 700 euros, mientras que Chamartín, Chamberí y Centro rondan los 650, según el último informe de Fotocasa.

Compartes con siete personas

"Nosotros vamos a buscar un piso en Idealista, buscamos una habitación, por ejemplo, en mi caso, y por un cuchitril, como antes han dicho ahí en los compañeros, te piden 500 €. 500 € por una vivienda que es enana, no por una vivienda, sino por una habitación. Compartes piso con seis, siete personas y, además, no tienes posibilidad de ahorrar para comprarte una vivienda", lamentaba Aritz.

La comparación con la media nacional confirma la brecha: de acuerdo a datos de del Diario de Madrid en España una habitación cuesta de media 510 euros, un 15% menos que en Madrid. El presupuesto total de un estudiante en la capital oscila entre los 1.050 y los 1.550 euros mensuales, según estilo de vida, sumando gastos de alquiler, alimentación, transporte y ocio. El alquiler supone casi tres cuartas partes de ese gasto.

La precariedad laboral complica aún más el acceso a la vivienda. En España solo el 25,9% de los jóvenes de entre 16 y 24 años tiene empleo. En provincias como Zamora, la situación es aún más desfavorable, lo que obliga a muchos a emigrar a ciudades grandes.

Sin embargo, al llegar a Madrid, se topan con la falta de oportunidades habitacionales. "Estamos viviendo ahora un paradigma bastante frustrante, porque terminamos la carrera y no tenemos opciones de vivir en nuestras ciudades de origen porque no hay trabajo, y cuando vamos a Madrid, que es la ciudad de las oportunidades, te das cuenta de que no tienes ninguna oportunidad habitacional", denunciaba Aritz en televisión.

Estrés y dificultades

Su relato conecta con una sensación compartida por gran parte de su generación. Seis de cada diez jóvenes en España contemplan dejar su empleo por las dificultades económicas y el 61% afirma sufrir altos niveles de estrés, según el último Barómetro del Talento de ManpowerGroup.

"Yo quiero que nuestros políticos, también los grandes propietarios, nos expliquen a los jóvenes por qué tenemos que matarnos y dejarnos el cuello trabajando si luego no vamos a tener posibilidad de tener un futuro mejor, porque ahora la juventud de España, y os lo digo, yo creo que en nombre de la gran mayoría de nosotros, vemos un futuro negro, y lo vemos negro porque no hay futuro. Porque o vivimos esclavizados para pagar un alquiler que nos está sacando o no podemos seguir", concluía Aritz.