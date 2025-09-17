Los sueños quemados de El Ñaño en Colón, el restaurante de Barcelona que vino en busca de éxito y acabó incendiado

Entrada del restaurante El Ñaño de Madrid antes y durante el incendio de este martes. Google Maps EFE

El Ñaño es un conocido restaurante de comida ecuatoriana del chef latino Eloy Mera que, tras su éxito en Barcelona, decidió probar suerte en 'la tierra de las oportunidades' —al menos, gastronómicamente hablando—: Madrid.

En cambio, la fortuna no ha estado de su lado en la capital, pues sin haber podido llegar a despuntar y con menos de dos años de vida, su local de la calle Amador de los Ríos, 1, muy cerca de la madrileña plaza de Colón, se ha incendiado, causando "bastante alarma" y provocando dos heridos graves y siete leves.

Tras más de 15 años consolidado en la Ciudad Condal, El Ñaño cuenta con tres restaurantes y una clientela fiel. Mientras, en Madrid, apenas ha podido ganar presencia entre el público más gastronómico.

#Incendio en cocina de un restaurante. Calle Amador de los Ríos, Chamberí.



18 dotaciones de @BomberosMad extinguen un fuego que ha provocado una gran cantidad de humo y de calorías en el interior. @SAMUR_PC atiende a 6 Bomberos, dos de ellos han sido trasladados graves. pic.twitter.com/ukh4YKQhbe — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) September 16, 2025

Su éxito es tal en Cataluña que, su fundador, el ecuatoriano Eloy Mera, facturó el pasado año con El Ñaño Group más de 10 millones de euros, según aseguró a Forbes Ecuador. A finales de 2023, el cocinero consiguió su primer restaurante franquiciado: un empresario de Medellín decidió llevar el concepto al centro de Madrid con una inversión de, al menos, 300.000 euros.

Aunque desde un primer momento ha generado buenas críticas en la capital, especialmente entre la comunidad latina, el local se encuentra cerrado temporalmente tras el fuego generado este martes en su cocina.

Antes de este lamentable incidente, El Ñaño Group anunció la apertura de un nuevo restaurante en Miami, cuya inauguración está prevista que sea inminente. A su vez, su sueño sería abrir más restaurantes en grandes capitales europeas como París o Londres.

El incendio de El Ñaño de este martes, que ha "alarmado" bastante, ha causado dos heridos graves y siete heridos leves, todos ellos bomberos del Ayuntamiento de Madrid, durante su extinción en la cocina.

El fuego comenzó hacia las 12.20 horas y provocó una intensa humareda en el interior del local.

"No era fácil el acceso. Ha habido una rotura de un falso techo que ha generado alguna turbulencia y se ha producido una pequeña inflamación de combustible en un recinto bastante grande. Ha asustado y pillado desprevenidos a algunos de los equipos", informaba después del suceso Miguel Seguí, directivo del cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid.

Según informó una portavoz de Emergencias Madrid, Samur atendió a un total de nueve bomberos, dos de ellos se encuentran en estado grave tras sufrir quemaduras e inhalación de humo. Los dos pacientes han requerido traslado hospitalario, pero en principio no se teme por sus vidas.

En total, 18 dotaciones de bomberos trabajaron en la extinción del incendio que, hacia las 14.00 horas, se encontraba controlado.

El incendio no ha causado ninguna víctima mortal, pero el sueño de El Ñaño de triunfar en Madrid, por el momento, se ha reducido a cenizas.