Una explosión de gas deja al menos 25 heridos, tres de ellos en estado grave, en un bar situado en Vallecas

El bar peruano 'Mis tesoros', situado en local 3 de la calle Manuel Maroto del barrio de Vallecas, ha sufrido una explosión de gas motivada por una detonación originada en el local colindante, según las imágenes a las que ha podido acceder EL ESPAÑOL.

La explosión ha dejado al menos 25 heridos, tres de ellos en estado grave, tal y como han confirmado a este diario fuentes del Servicio de Emergencias.

En el lugar de los hechos también se pueden apreciar varias bombonas aparentemente intactas en la entrada del local contiguo.

Local colindante al bar 'Mis tesoros'. Emergencias de Madrid

La explosión del establecimiento, regentado por una pareja de mediana edad, se ha producido a las 15.00 horas.

Fuentes de la Policía Municipal de Madrid han confirmado a EL ESPAÑOL que la detonación también ha afectado al edificio de viviendas situado justo encima del bar, dejando una gran grieta en un lateral.

Al lugar de los hechos han acudido 13 dotaciones de Samur-Protección Civil y 18 bomberos del Ayuntamiento de Madrid, además de varias unidades del Servicio de Urgencia Médica (SUMMA 112) de la Comunidad de Madrid.

Inmediaciones del bar 'Mis tesoros'. E.E.

Los bomberos todavía permanecen en el lugar de los hechos y están realizando trabajos de desescombro a mano por la inestabilidad del edificio, ya que sería peligroso hacer los trabajos con maquinaria.

En los trabajos también participa la unidad canina de la Policía y varios drones para comprobar si hay personas sepultadas bajo los escombros.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.